Anh trai 'say hi' đã đến lúc dừng lại?

Sau chung kết của mùa 2, nhiều khán giả cho rằng Anh trai "say hi" có lẽ đã khép lại và đây là mùa cuối cùng của chương trình âm nhạc này.

Anh trai “say hi” đã khép lại với chiến thắng thuộc về Negav và top 4 gồm buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K. Dù duy trì vị thế là show âm nhạc hàng đầu trong thời gian phát sóng, sức hút của mùa này vẫn chưa thể vượt qua thành công rực rỡ của mùa đầu tiên.

Đặc biệt, đêm chung kết đã trở thành tâm điểm tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp sản xuất đã biến sự kiện này thành một "bữa tiệc tổng kết" cho vũ trụ "say hi", thay vì tập trung tôn vinh các nghệ sĩ mùa 2.

Các anh trai giảm nhiệt

Mùa 2 của Anh trai "say hi" quy tụ 30 nam nghệ sĩ ở nhiều độ tuổi, phong cách âm nhạc khác nhau với rất nhiều trong số đó là các rapper từng tham gia Rap Việt. 18 thí sinh bước vào đêm chung kết, tạo nên quy mô lớn hơn so với mùa trước.

Mùa 2 vẫn có những tiết mục, thậm chí rất nhiều bài hát đạt hàng triệu lượt xem. Nếu không được triệu view thì trung bình, mỗi tiết mục cũng thu về hàng trăm nghìn. Đây vẫn là con số lớn phản ánh mức độ quan tâm của công chúng dành cho Anh trai “say hi” mùa 2. Đa nghi, Hermosa, Sớm muộn thì, Người như anh xứng đáng cô đơn… tiếp cận được lượng khán giả nhất định, góp phần lan tỏa thương hiệu “say hi”.

Tuy nhiên, có lý do để khán giả cho rằng mùa 2 chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của mùa 1. Ngoài lượt xem phản ánh khá rõ ràng độ chênh lệch, mùa 2 còn được chỉ ra là chưa có tiết mục nào “thoát vòng” - tức nổi tiếng với công chúng nói chung chứ không chỉ riêng người hâm mộ, trở thành hiện tượng, viral trên mạng xã hội - giống Catch Me If You Can, Hào quang, Sao hạng A… của mùa đầu tiên.

Hình ảnh team Sơn.K, Big Daddy, CONGB và Mason Nguyễn trong chung kết. Ảnh: NSX.

Gây tiếc nuối nhất chính là vòng chung kết. Có tới 18 anh trai với 18 tiết mục solo nhưng chưa tiết mục nào trong số đó thật sự bứt phá để bùng nổ mạng xã hội và giúp ca sĩ có thể bật hẳn lên như Anh biết rồi (RHYDER), Tràn bộ nhớ (Dương Domic), Trói em lại (Quang Hùng MasterD) hay Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi ở Em xinh “say hi”...

Tiết mục của Karik, B Ray, Vũ Cát Tường, Negav, Mason Nguyễn có thể nhận được phản hồi tích cực nhưng chưa đủ trở thành hiện tượng. Trong khi phần nhiều màn trình diễn solo còn lại khá mờ nhạt, chưa đủ sức tạo dấu ấn mạnh mẽ cho khán giả.

Tới đêm chung kết trao giải, dấu ấn mùa 2 càng mờ nhạt khi 4 tiết mục âm nhạc của 4 nhóm có chung màu sắc. Tất cả đều chọn kiểu âm nhạc trẻ trung, vui tươi, dễ nghe nhưng thiếu điểm nhấn.

Thêm vào đó, sự “chiếm sóng” của dàn anh trai mùa 1 càng khiến chung kết mùa 2 để lại nhiều tiếc nuối.

Đêm chung kết nhiều tiếc nuối

Trở lại đêm chung kết Anh trai “say hi” mùa 2, rapper Negav đăng quang quán quân với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả, nhận phần thưởng 150 triệu đồng, trong khi buitruonglinh về nhì với hơn 5,5 triệu lượt và 100 triệu đồng.

Kết quả này cộng với việc trượt khỏi top 5 đầy bất ngờ của CONGB nhanh chóng dấy lên làn sóng tranh luận. Bê bối phát ngôn cũ của quán quân Negav cũng bị đào lại.

Tuy nhiên, điều gây bức xúc nhất chính là cách dàn dựng và kịch bản đêm chung kết. Sự xuất hiện dày đặc của dàn anh trai mùa 1 như HIEUTHUHAI (quán quân mùa trước), Isaac, Quang Anh Rhyder, Pháp Kiều, Hurrykng, Nicky, Dương Domic... làm phân tán sự chú ý đáng lẽ phải dành cho các anh trai mùa 2 trong đêm thi quan trọng nhất với họ. Các nghệ sĩ mùa 1 không dừng ở việc trao giải mà còn tham gia biểu diễn các tiết mục mashup sôi động.

Trong đó, tiết mục Walk của HIEUTHUHAI, Isaac, Pháp Kiều, Hurrykng và Negav được cho là quá dài khi xen kẽ những phần chia sẻ cá nhân, chưa kể đoạn drop lặp đi lặp lại tới 4 lần.

Dàn nghệ sĩ mùa 1 chiếm không ít thời lượng của đêm chung kết. Ảnh: NSX.

Các anh trai mùa 1 được cho là xuất hiện lấn át mùa 2. Trong một số hạng mục giải thưởng phụ, cả team của mùa 1 được mời lên trao giải rồi mỗi người trong số họ có phần phát biểu riêng, khiến thời lượng cho các anh trai mùa 2 vốn đã eo hẹp lại càng bị rút ngắn.

Thậm chí, khi lên trao giải The Best Hit cho mùa 2, Nicky cùng một số anh trai mùa trước như Pháp Kiều, Công Dương lại cầm lên sân khấu tấm bảng in ca khúc thắng giải tương tự ở mùa năm ngoái. Ngoài ra, nam ca sĩ phát biểu: “Thay mặt team Tiểu học, team từng ra phố đi bộ và bị ‘hot’. Tôi rất vui khi nhận được giải The Best Hit năm ngoái”.

Trong khi đó, ca khúc chủ đề của mùa 2 cũng không được trình diễn trọn vẹn mà phải mashup với những bài hát khác.

Nhiều khán giả cho rằng chung kết của mùa 2 nhưng cứ như đêm tổng kết cả 3 mùa, anh trai mùa 1 biểu diễn còn nhiều hơn thí sinh mùa này.

Phải chăng ê-kíp đang tận dụng sự kiện để ôn lại dấu ấn rực rỡ của toàn vũ trụ "say hi", thay vì tập trung vào lời chào kết thúc dành riêng cho mùa 2. Đó là câu hỏi nhiều khán giả đặt ra.

Họ nghi vấn ê-kíp sản xuất đang biến đêm chung kết mùa 2 thành một bữa tiệc ghi lại những dấu ấn của cả 3 mùa để thay cho lời chào khép lại vũ trụ say hi và bắt đầu những thương hiệu âm nhạc mới. Lo ngại này là có cơ sở nếu xét tới việc mùa 2 được cho là giảm nhiệt so với mùa đầu tiên.