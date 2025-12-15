Tuấn Hưng nghẹn ngào nhắc về mẹ

Tuấn Hưng tự sáng tác 5 bài hát trong album mới. Nam ca sĩ bày tỏ anh chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thật chứ không hão huyền về địa vị của bản thân trong lần trở lại này.

Ngày 14/12, Tuấn Hưng ra mắt album mới mang tên Chạm. Trở lại sau thời gian dài trải qua nhiều biến cố, Tuấn Hưng không hát về tình yêu mà lần này là đề tài gia đình với những ca khúc anh tự viết về nỗi nhớ mẹ, hay tri ân vợ và những người bạn đã động viên trong giai đoạn sóng gió nhất.

Tuấn Hưng miêu tả đó là giai đoạn cùng cực nhất và mọi cảm xúc được anh thể hiện qua 5 ca khúc trong album Chạm.

"Tôi không bao giờ huyễn hoặc bản thân"

Tự viết nhạc trong album lần này nhưng Tuấn Hưng tâm sự anh không dám nhận bản thân là nhạc sĩ vì không đào tạo bài bản về sáng tác. Nam ca sĩ chỉ viết ra những cảm xúc của chính mình một cách thủ công bằng nhiều cách khác nhau, tổng hợp lại với sự hỗ trợ của nhà sản xuất Phạm Việt Tuân.

Quãng thời gian sáng tác các ca khúc trong album này khoảng 4 tháng, từ lúc mẹ nam ca sĩ bắt đầu ốm, anh bắt đầu mổ dây thanh, làm cho những cảm xúc hàng ngày của anh tụt xuống, cô đơn, lạc bước.

“Quãng thời gian ấy thú thật 4 tháng mà dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi. Những người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Tôi giấu cảm xúc vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên phải vững vàng. Tôi chỉ biết ghi lại những cảm xúc đó vào âm nhạc. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc”, giọng ca Nắm lấy tay anh tâm sự.

Tuấn Hưng nghẹn ngào khi nhắc về mẹ. Ảnh: NVCC.

Anh nói thêm: “Tất cả sự cố gắng đấy không phải vì điều gì cả, tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc bản thân hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc. Nhưng có lẽ sự bền bỉ, nỗ lực trong âm nhạc là điều mọi người có thể thấy ở Tuấn Hưng.

Thời điểm Nắm lấy tay anh trở thành ca khúc hit, nhiều người có thể nghĩ tôi không bao giờ có bài nào vượt qua, nhưng 10 năm sau, Gấp đôi yêu thương một lần nữa mang tôi chạm vào khán giả. Nên tôi nghĩ, trong âm nhạc hay bất cứ việc gì, sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ là điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu”.

Khi được hỏi thế nào là đỉnh cao trong âm nhạc và Tuấn Hưng hiện tại ở đâu tại thị trường âm nhạc, nam ca sĩ lý giải thời kỳ hoàng kim của một nghệ sĩ không phải đong đếm bằng số lượng khán giả mà là ở thời điểm sức sáng tạo tốt nhất.

Theo nam ca sĩ, ai cũng có đỉnh cao của riêng mình, khi làm việc hết sức, khả năng sáng tạo nhiều nhất, sức trẻ nhất, thanh xuân nhất thì đó gọi là đỉnh cao. Không có thước đo chung nào về sự đỉnh cao này cả, mà định dạng với chính bản thân.

“Hiện giờ, tôi nghĩ mình vẫn là một nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke. Ở sân khấu âm nhạc, có thể những bài hát của tôi đã cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế. Nhưng trong phòng karaoke, tôi nghĩ mọi người chọn 10 bài, chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng.

Đám cưới kiểu gì chẳng có Nắm lấy tay anh hay Gấp đôi yêu thương, nên vị trí của tôi bây giờ có lẽ đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới. Cuộc sống này như thế nào đi chăng nữa là do mình chọn và tôi hạnh phúc với những điều đang có”, nam ca sĩ nói.

Tuấn Hưng thay đổi

Tuấn Hưng bày tỏ bài hát đầu tiên trong album là Chạm vào nỗi nhớ mẹ được anh viết sau cùng nhưng lại đưa lên đầu album. Đó là cảm xúc khi mẹ đã mất, nam ca sĩ ngồi trong nhà, ngoài sân hay đi lên gác vẫn thấy bà như ở đâu đó xung quanh đấy.

“Đến tận bây giờ, mọi người trong gia đình vẫn nghĩ mẹ đang ở đâu đấy thôi. Chỉ khi ra khỏi nhà tôi mới cảm nhận rất rõ sự mất mát. Mọi người thường nghe bài hát viết về mẹ theo kiểu êm đềm, day dứt nhưng tôi có nỗi nhớ riêng, cá tính riêng trong âm nhạc nên muốn nỗi nhớ mẹ cũng thật nhất với con người của mình”, nam ca sĩ nói về ca khúc Chạm vào nỗi nhớ mẹ.

Tuấn Hưng nói thêm thời gian qua đã làm thay đổi anh rất nhiều. Nam ca sĩ hiện giờ thậm chí khóa số điện thoại để tập trung nhìn lại bản thân, sáng tác âm nhạc và dành thời gian bên gia đình.

“Tất cả những gì tôi viết trong 5 bài hát đều là cảm xúc thật, không vay mượn từ bất cứ nơi đâu. Nói thật là lâu nay tôi bắt đầu sợ chỗ đông người, nhiều khi ra chỗ bạn bè ăn nhậu đông người chỉ một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này. Tôi cảm thấy như thế là hạnh phúc, an toàn và là tất cả với mình.

Nam ca sĩ tự sáng tác 5 ca khúc trong album mới. Ảnh: FBNV.

Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình và mọi diễn biến như thế, tôi vẫn chịu được. Tức là ở nhà, không ra ngoài chơi, tôi không thấy buồn mà thấy vui. Nói thật, tất cả số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc. Tôi sợ nhỡ bạn gọi mà mình không nghe thì khó nói. Lỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu hoặc ham vui, mà cái đó thật sự không giống với cảm xúc của tôi lúc này”, anh chia sẻ.