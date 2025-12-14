Đêm nhạc của Mỹ Tâm gây tranh cãi

Nhiều khán giả phàn nàn đi xem live concert của Mỹ Tâm ở sân Mỹ Đình nhưng bị che khuất tầm nhìn, âm thanh kém.

Ngày 13/12, Mỹ Tâm thực hiện live concert riêng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với lượng khán giả lên tới 40.000 người. Đêm nhạc được khen ngợi về quy mô hoành tráng, chất lượng nội dung tốt và đặc biệt giọng hát của Mỹ Tâm sau bao năm vẫn thỏa mãn mong đợi lẫn kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau khi chương trình diễn ra, nhiều khán giả phàn nàn về hệ thống màn hình LED và âm thanh, đặc biệt ở khu Deluxe 1 và 2. Khu này có giá 2 triệu đồng nhưng nhiều khán giả phản ánh họ bị che khuất tầm nhìn và không hề có màn hình LED. Do đó, ngay cả khi ca sĩ đã biểu diễn được một lúc lâu, họ vẫn không nhìn thấy Mỹ Tâm đâu.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong live concert. Ảnh: FBNV.

Không chỉ tầm nhìn mà âm thanh cũng gây bức xúc với một bộ phận khán giả khu này. Họ cho biết âm thanh bập bõm, thậm chí không nghe thấy gì trong phần giao lưu.

“Âm thanh phập phù. Vì yêu mà đến chứ quá thất vọng”, “Deluxe 1 nghe âm thanh chán lắm, cũng không có màn hình”, “Lúc hát thì hơi nghe thấy giai điệu, lúc nói không nghe thấy gì luôn”, “Lúc đầu, tôi quá thất vọng về chỗ ngồi. Cũng vé Deluxe 2, mua từ đợt đầu mở bán nhưng hàng cao nhất và ngồi tít góc, view giàn giáo. Thiết nghĩ ê-kíp quá tận dụng, không nghĩ đến cảm giác người nghe. Quá ức chế. May sao, lúc gần bắt đầu, tôi di chuyển ra lối cầu thang lên xuống nên đỡ hơn. Tôi mua vé 2 triệu nhưng phải ngồi cầu thang. Trải nghiệm hơi kém”, khán giả bàn tán.

See The Light được xem như live concert lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Sự kiện có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 1,5 triệu đồng tới 12 triệu đồng. Hồi 2022, Mỹ Tâm có concert Tri âm cũng diễn ra tại sân Mỹ Đình với quy mô 30.000 người. Với See The Light, nữ ca sĩ nâng lượng khán giả lên 40.000.