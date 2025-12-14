Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Đêm nhạc của Mỹ Tâm gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 14/12/2025 14:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều khán giả phàn nàn đi xem live concert của Mỹ Tâm ở sân Mỹ Đình nhưng bị che khuất tầm nhìn, âm thanh kém.

Ngày 13/12, Mỹ Tâm thực hiện live concert riêng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với lượng khán giả lên tới 40.000 người. Đêm nhạc được khen ngợi về quy mô hoành tráng, chất lượng nội dung tốt và đặc biệt giọng hát của Mỹ Tâm sau bao năm vẫn thỏa mãn mong đợi lẫn kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau khi chương trình diễn ra, nhiều khán giả phàn nàn về hệ thống màn hình LED và âm thanh, đặc biệt ở khu Deluxe 1 và 2. Khu này có giá 2 triệu đồng nhưng nhiều khán giả phản ánh họ bị che khuất tầm nhìn và không hề có màn hình LED. Do đó, ngay cả khi ca sĩ đã biểu diễn được một lúc lâu, họ vẫn không nhìn thấy Mỹ Tâm đâu.

My Tam anh 1

Hình ảnh Mỹ Tâm trong live concert. Ảnh: FBNV.

Không chỉ tầm nhìn mà âm thanh cũng gây bức xúc với một bộ phận khán giả khu này. Họ cho biết âm thanh bập bõm, thậm chí không nghe thấy gì trong phần giao lưu.

“Âm thanh phập phù. Vì yêu mà đến chứ quá thất vọng”, “Deluxe 1 nghe âm thanh chán lắm, cũng không có màn hình”, “Lúc hát thì hơi nghe thấy giai điệu, lúc nói không nghe thấy gì luôn”, “Lúc đầu, tôi quá thất vọng về chỗ ngồi. Cũng vé Deluxe 2, mua từ đợt đầu mở bán nhưng hàng cao nhất và ngồi tít góc, view giàn giáo. Thiết nghĩ ê-kíp quá tận dụng, không nghĩ đến cảm giác người nghe. Quá ức chế. May sao, lúc gần bắt đầu, tôi di chuyển ra lối cầu thang lên xuống nên đỡ hơn. Tôi mua vé 2 triệu nhưng phải ngồi cầu thang. Trải nghiệm hơi kém”, khán giả bàn tán.

See The Light được xem như live concert lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Sự kiện có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 1,5 triệu đồng tới 12 triệu đồng. Hồi 2022, Mỹ Tâm có concert Tri âm cũng diễn ra tại sân Mỹ Đình với quy mô 30.000 người. Với See The Light, nữ ca sĩ nâng lượng khán giả lên 40.000.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Thái Linh

Mỹ Tâm Mỹ Tâm See The Light Mỹ Đình Hà Nội

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

    ZaloFacebookYoutube

Đọc tiếp

Ngu Thu Han bi loai khoi du an phim moi? hinh anh

Ngu Thư Hân bị loại khỏi dự án phim mới?

9 giờ trước 07:20 14/12/2025

0

Ê-kíp sản xuất "Nhất niệm giang nam" bỏ theo dõi Ngu Thư Hân, thậm chí ẩn bài đăng thông báo cô là nữ chính. Điều đó làm dấy lên thông tin nữ diễn viên bị loại khỏi đoàn phim.

Noi khiep so cua khong chi My Tam, Son Tung hinh anh

Nỗi khiếp sợ của không chỉ Mỹ Tâm, Sơn Tùng

18:06 17/11/2025 18:06 17/11/2025

0

Là một trong những nạn nhân của tình trạng bị giả mạo hình ảnh, Khắc Việt thừa nhận vấn nạn này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nghệ sĩ nói riêng và các ngành nghề khác nói chung.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý