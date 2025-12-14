Negav trở thành quán quân Anh trai 'say hi' mùa 2

Anh trai “say hi” mùa 2 khép lại với kết quả không gây bất ngờ cho phần đông khán giả. Negav chính thức trở thành quán quân.

Tối 13/12, sân khấu Anh trai "say hi" mùa 2 chính thức hạ màn với màn đăng quang không mấy bất ngờ nhưng cũng thuyết phục của Negav. Kết quả này được khán giả dự đoán từ sớm khi nam ca sĩ luôn vượt qua các "đối thủ nặng ký" trong xuyên suốt quá trình bình chọn với lượt phiếu áp đảo.

Chiến thắng dễ đoán của Negav

Negav vươn lên vị trí quán quân với hơn 6 triệu bình chọn, trong khi đó, buitruonglinh là á quân với hơn 5,5 triệu vote. 3 thứ hạng còn lại trong Best5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Từ đầu đến cuối, Negav luôn là "ngựa ô" không thể lay chuyển trên bảng bình chọn chính thức. Dữ liệu công khai đến tối 8/12 - ngay trước khi ban tổ chức ẩn kết quả bình chọn - cho thấy anh dẫn đầu với hơn 3,7 triệu lượt vote, bỏ xa buitruonglinh ở vị trí thứ hai với hơn 3,5 triệu. Tiếp theo là Vũ Cát Tường (2,9 triệu), B Ray (2,7 triệu) và CONGB (2,2 triệu).

Top 5 Anh trai "say hi" gồm Sơn.K, Vũ Cát Tường, Negav, buitruonglinh và B Ray. Ảnh: NSX.

Suốt hành trình chương trình, buitruonglinh và Negav đã tạo nên cuộc rượt đuổi gay cấn trên bảng bình chọn chính thức.

Về phần Negav, bước trở lại cuộc đấu Anh trai “say hi”, anh có lợi thế lớn hơn bất cứ đối thủ nào khác nhờ lượng fan ủng hộ đông đảo từ mùa 1. Nhờ thế, xuyên suốt mùa giải, nam ca sĩ đều giữ thứ hạng cao, chưa một lần rơi khỏi top 1 trên cổng bình chọn.

Nếu chỉ xét tài năng, anh trai này xứng đáng với sự yêu thích đó. Anh sáng sân khấu, hát và rap tốt, kỹ năng nhảy cũng tiến bộ rõ rệt so với mùa 1 và giúp nam ca sĩ hoàn thành tốt vai trò trong các tiết mục. Negav có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, nắm bắt thị hiếu khán giả nên các tiết mục của đội anh luôn bắt tai, leo lên thứ hạng cao trên top thịnh hành.

buitruonglinh cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí anh có. Từ những màn trình diễn ấn tượng, giọng hát cuốn hút đến sự tiến bộ rõ rệt qua từng tập, nam ca sĩ đã chinh phục khán giả.

2 trong 3 thứ hạng còn lại cũng dễ đoán thông qua lượt bình chọn. Họ là Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K. Nhìn chung, Best5 này ít tranh luận hơn so với mùa 1, ngoại trừ vấn đề đời tư ồn ào của Negav trước đó.

Tuy nhiên, trường hợp Sơn.K gây bất ngờ. Bởi trong xuyên suốt phần bình chọn, anh không thể vượt qua Mason Nguyễn và CONGB để lọt top 5. Trước đó, vào tối 8/12, lượt bình chọn của Mason Nguyễn và CONGB cũng cách biệt khá xa so với Sơn.K. Do đó, việc anh trai này lọt top 5 gây bàn tán.

Dường như trong giai đoạn nước rút, khi sự lơ là có thể xảy ra vì lượt bình chọn không còn được hiển thị công khai, fan Sơn.K đã chớp thời cơ để tăng tốc và đưa thần tượng vào top 5, vượt qua CONGB, Mason Nguyễn. Đây là kết quả xứng đáng nếu xét đến khả năng và những gì Sơn.K đã thể hiện trong xuyên suốt chương trình.

Ngoài Best5, chương trình còn trao một số giải phụ, chẳng hạn Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục Hermosa của đội trưởng Sơn.K dẫn dắt gồm các thành viên buitruonglinh, TEZ, CONGB, Mason Nguyễn. Hay, Anh trai trình diễn ấn tượng nhất thuộc về CONGB và Anh trai thay đổi ấn tượng nhất được trao cho Robber...

Các tiết mục âm nhạc vui tươi, an toàn

Đêm chung kết Anh trai "say hi" còn có 4 tiết mục nhóm, nhưng tổng thể lại mang màu sắc an toàn, vui tươi thay vì những cú twist hay sự mới mẻ, đột phá khiến khán giả phải trầm trồ. Các đội đã chọn lối chơi dễ chịu, dễ nghe, nhưng thiếu chiều sâu để tạo dấu ấn, khiến sân khấu dù sôi động vẫn chưa thực sự "bùng cháy" như kỳ vọng.

Mở màn là Ai yêu anh nhất từ đội B Ray, GILL, Negav và Vương Bình. Tiết mục được thực hiện để dành tặng fan với giai điệu ngọt ngào, đáng yêu, nhưng tổng thể trôi tuột. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, điệp khúc thiếu dấu ấn để đọng lại. Dù quy tụ dàn sao tài năng, tiết mục vẫn rơi vào tình trạng nhạt nhòa, khó đọng lại dấu ấn.

Team CONGB, Sơn.K, Big Daddy và Mason Nguyễn mang đến tiết mục vui nhộn. Ảnh: NSX.

Tiếp nối là Đắm chìm của team Vũ Cát Tường. Họ biến sân khấu thành sàn catwalk với ánh sáng dày đặc, hiệu ứng thị giác ấn tượng. Phần nghe bắt tai nhờ điệp khúc dễ nghiện, nhưng tổng thể bị "lệch pha" khi giọng Robber không hòa quyện với các thành viên còn lại.

Sang Ngất ngây con gà tây, không khí vui nhộn lên cao trào với câu từ dí dỏm, điệp khúc hài hước, độc lạ. Bối cảnh nông trại công phu - căn nhà đỏ trung tâm, hàng rào, cây cối, rơm rạ - mang tính thị giác mạnh mẽ, như một bức tranh sống động. Đặc biệt, sự góp mặt của Cody Nam Võ, TEZ, Otis, Bùi Duy Ngọc, RIO và Anh Trai Nhâm Phương Nam đã "khuấy đảo" sân khấu, biến tiết mục thành điểm sáng vui tươi nhất đêm.

Kết thúc phần trình diễn nhóm là tiết mục Đoán xem từ team Ngô Kiến Huy, buitruonglinh, Karik, Ogenus và Hải Nam. Họ vẫn giữ tông màu vui vẻ chung. Tổng thể, 4 tiết mục như một bữa tiệc nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng thiếu "gia vị" đột phá để khiến khán giả phải bàn tán xôn xao sau chương trình.