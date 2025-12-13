Tiffany Young (SNSD) sắp cưới diễn viên Byun Yo Han

Theo truyền thông Hàn Quốc, Tiffany Young và diễn viên Byun Yo Han dự định tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm 2026.

Ngày 13/12, tờ Isplus đưa tin Tiffany Young của nhóm SNSD và nam diễn viên Byun Yo Han xác nhận đang hẹn hò. Thậm chí, có tin đồn họ đang lên kế hoạch kết hôn vào năm 2026.

Công ty quản lý TEAMHOPE của nam diễn viên Byun Yo Han thông báo với nhiều phương tiện truyền thông: "Đúng là cả hai đang hẹn hò và đã có ý định kết hôn".

Về tin đồn 2 ngôi sao tổ chức lễ cưới vào mùa thu năm 2026, công ty quản lý cho biết: "Chưa có gì được xác nhận, nhưng khi lịch trình được xác định, cả hai muốn thông báo tin vui này đến người hâm mộ trước tiên".

Tiffany Young và nam diễn viên Byun Yo Han xác nhận đang hẹn hò. Ảnh: Spotv News.

Thay mặt cho cả Byun Yo Han và Tiffany Young, TEAMHOPE nhắn nhủ: "Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của các bạn và mong nhận được lời chúc mừng, hy vọng hai người hạnh phúc và viên mãn trong tương lai".

Byun Yo Han và Tiffany Young gặp nhau khi cùng làm việc trên phim trường Uncle Samsik. Byun Yo Han vào vai một chính trị gia trẻ tuổi ưu tú tên là Kim San, trong khi Tiffany Young đảm nhận vai người yêu của anh, Rachel Jung. Sau khi hoàn thành dự án, Byun Yo Han đã gửi lời cảm ơn Tiffany Young qua nhiều cuộc phỏng vấn vì nữ diễn viên dạy đồng nghiệp tiếng Anh.

Tiffany Young sinh năm 1989 là thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD. Họ có nhiều ca khúc nổi tiếng như Oh!, Gee, Tell Me Your Wish (Genie), Run Devil Run… Sau khi rời khỏi công ty quản lý SM Entertainment, Tiffany phát triển sự nghiệp solo ở cả cương vị ca sĩ lẫn diễn viên.

Byun Yo Han sinh năm 1986, nổi tiếng qua các dự án phim Misaeng: Incomplete Life, Six Flying Dragons, Mr. Sunshine, Black Out...