Bạn trai tin đồn xin lỗi Jun Vũ

Hải Nam mong cộng đồng mạng dừng thêu dệt, lan truyền tin đồn về Jun Vũ để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp, danh tiếng của cô.

Ngày 11/12, Hải Nam lên tiếng về tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm giữa anh và Jun Vũ. Thời gian qua, hai nghệ sĩ vướng tin chia tay do có người thứ 3.

“Sẵn tiện Nam xin phép được nói luôn vụ của Jun một lần cho xong, tại người ta cũng là con gái còn làm nghệ thuật, mấy tin đồn bậy bạ sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý, thanh danh, công việc và tương lai. Bạn đi đồn linh tinh đã lên đính chính, xin lỗi nhưng cũng không được rõ ràng.

Nam biết Jun lâu rồi nên biết tính Jun là cô gái rất đàng hoàng, suy nghĩ nhiều và mỏng manh. Nếu có bạn nào đọc được cái này thì Nam xin mọi người đừng hiểu sai theo hướng tiêu cực, hãy bảo vệ cô ấy khi thấy bình luận tiêu cực nhé. Nam cũng thấy có lỗi khi ít nhiều bài hát của Nam cộng hưởng, ảnh hưởng tới Jun. Nam xin lỗi vì đã để ảnh hưởng tới Jun”, Hải Nam viết.

Hải Nam lên tiếng bênh vực Jun Vũ. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, hai người bị đồn đoán đã đường ai nấy đi. Tin đồn xuất phát từ ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay mà Hải Nam trình bày trong chương trình Anh trai "say hi".

Sau đó, một tài khoản bình luận lý do chia tay là Jun Vũ có người mới. Tuy nhiên, dưới bình luận này, Hải Nam viết: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác”.

Tới 10/12, Jun Vũ đã đối chất với người tung tin đồn. Người này sau đó xin lỗi nữ diễn viên và thừa nhận nội dung trong bài đăng xuất phát từ hiểu lầm của bản thân.

“Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện. Mong bạn và những người liên quan từ nay về sau suy nghĩ kỹ trước khi lan truyền bất kỳ tin tức nào vì chưa chắc điều bạn nghe đã là sự thật và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng, hỗ trợ và đứng về phía mình trong những ngày qua”, Jun Vũ chia sẻ.

Hai người quen nhau từ năm 2019 sau khi quay chung một dự án quảng cáo. Tới đầu năm, nữ diễn viên vẫn chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với Hải Nam trên trang cá nhân làm dấy lên nghi vấn hẹn hò, nhưng họ chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Jun Vũ sinh năm 1995, đã có nhiều năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ... Năm 2024, cô tham gia bộ phim 18+ B4s - Trước giờ yêu nhưng nội dung bị chê nhạt nhòa.