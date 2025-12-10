Nữ ca sĩ bị hủy hoại sự nghiệp sau màn trình diễn ở SEA Games 33

Violette Wautier bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn ở lễ khai mạc SEA Games 33. Nữ ca sĩ thừa nhận sự việc khiến cô cảm thấy bị hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp.

Theo Amarintv, lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức vào tối 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Thái Lan. Trong đó, tiết mục của Violette Wautier, Tong Twopee và F.HERO gây tranh cãi. Người xem qua livestream nhận thấy chất lượng âm thanh trong tiết mục khá tệ, đặc biệt trường hợp Violette Wautier nên để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi chương trình kết thúc, Violette Wautier lên tiếng. Cô giải thích theo phương án ban đầu, BTC yêu cầu các ca sĩ hát nhép. Do đó, mic sẽ bị tắt. Tuy nhiên, tới khi chương trình chính thức diễn ra, mic của cô được bật, nhưng tai nghe không hoạt động. Do đó, cô không thể nghe được giọng hát của mình trong tai nghe, dẫn đến gặp sự cố âm thanh, bị lệch nhịp so với nhạc.

Violette Wautier lên tiếng về tiết mục gây tranh cãi ở SEA Games 2025. Ảnh: The People.

Nữ ca sĩ nói: "Từ màn trình diễn khai mạc SEA Games 2025, nhiều người có lẽ đã thấy giọng hát của tôi lệch nhịp đến khó tin. Thành thật mà nói, tôi vô cùng xin lỗi. Sự cố này là một sai sót ngoài ý muốn. Ban tổ chức đã yêu cầu tôi và Tong Twopee, F.HERO hát nhép 100% cho màn trình diễn. Do một số lý do kỹ thuật, hát nhép là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã hiểu và đồng ý với phương án đó. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn thực tế, tai nghe của tôi không có âm thanh, do đó, tôi không thể nghe thấy tiếng hát của mình. Tuy nhiên tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo thể hiện tốt nhất có thể".

"Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và ước mơ của mình đã bị hủy hoại. Hiện tại, tôi không thể làm gì được nữa vì buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng ít nhất tôi cũng xin được dùng nền tảng của mình để tự vệ và bảo vệ bản thân hết mức có thể", cô nói thêm.

"Suốt sự nghiệp ca hát, tôi hầu như chưa bao giờ hát nhép. Vì vậy, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu được hát live. Nhưng chúng tôi thậm chí không có cơ hội đó. Họ yêu cầu tôi hát nhép, nhưng cuối cùng lại bật mic và tắt tai nghe của tôi. Ít nhất nếu tôi biết đó là hát live, tôi đã bỏ tai nghe ra để nghe hoặc cố gắng làm điều gì đó để hát tốt nhất có thể. Nhưng tôi thậm chí không có cơ hội đó. Tôi không có ý đổ lỗi cho ai cả, nhưng tôi chỉ muốn có cơ hội để bảo vệ bản thân mình”, cô tiếp tục.

Sau đó, công ty quản lý của nữ ca sĩ cũng lên tiếng giải thích sự cố trong tiết mục biểu diễn ở SEA Games 33 xuất phát từ lỗi phối hợp giữa các nhân viên thực hiện chương trình.

Violette Wautier sinh năm 1993, được biết đến qua cuộc thi The Voice Thái Lan mùa 2 (2013)... Sau đó, cô có nhiều ca khúc nổi tiếng và lấn sân phim ảnh với các dự án như One for the Road, Faces of Anne, Blackout…