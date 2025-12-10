Jun Vũ nói về ồn ào tình cảm

Jun Vũ và Hải Nam vừa qua liên tục gây bàn tán về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên mới đây lên tiếng về vụ việc.

Mới đây, Jun Vũ lên tiếng về tin đồn tình cảm. Thời gian qua, cô vướng tin cặp kè với người khác và bị Hải Nam bắt tại trận nên 2 người chia tay.

Sau khi vướng ồn ào, Jun Vũ đã đối chất với người tung tin đồn. Người này sau đó xin lỗi nữ diễn viên và thừa nhận nội dung trong bài đăng xuất phát từ hiểu lầm của bản thân.

Jun Vũ lên tiếng phủ nhận tin đồn. Ảnh: FBNV.

“Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện. Mong bạn và những người liên quan từ nay về sau suy nghĩ kỹ trước khi lan truyền bất kỳ tin tức nào vì chưa chắc điều bạn nghe đã là sự thật và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng, hỗ trợ và đứng về phía mình trong những ngày qua”, Jun Vũ chia sẻ.

Chuyện tình cảm giữa 2 nghệ sĩ gần đây trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cặp đôi bị đồn đoán đã đường ai nấy đi, xuất phát từ ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay mà Hải Nam trình bày trong chương trình Anh trai "say hi".

Theo chia sẻ của Hải Nam, đây là một sáng tác lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân. Khi chia sẻ về bài hát, Hải Nam cho biết: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả 2 không dứt khoát được".

Sau đó, một tài khoản bình luận lý do chia tay là Jun Vũ có người mới. Tuy nhiên, dưới bình luận này, Hải Nam viết: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác”.

Hai người quen nhau từ năm 2019 sau khi quay chung một dự án quảng cáo. Tới đầu năm, nữ diễn viên vẫn chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với Hải Nam trên trang cá nhân nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gần đây họ không còn tương tác nhiều cùng nhau.

Jun Vũ sinh năm 1995, đã có nhiều năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ... Năm 2024, cô tham gia bộ phim 18+ B4s - Trước giờ yêu nhưng nội dung bị chê nhạt nhòa. B4s - Trước giờ yêu rút khỏi rạp sau gần 1 tháng phát hành, thu về chưa đầy 4 tỷ đồng .