Hải Nam và Jun Vũ gây bàn tán

  Thứ hai, 8/12/2025 10:07 (GMT+7)
Mới đây khi có tài khoản mạng bình luận nhạy cảm về Jun Vũ, bạn trai tin đồn của cô là Hải Nam lên tiếng bênh vực.

Mới đây, anh trai Hải Nam và Jun Vũ vướng tin chia tay. Lý do là trong Anh trai “say hi”, Hải Nam thể hiện ca khúc mang tên Anh cảm giác mình sắp chia tay được viết từ trải nghiệm cá nhân.

Khi chia sẻ về bài hát, Hải Nam cho biết: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả 2 không dứt khoát được".

Hai nghệ sĩ vướng tin chia tay. Ảnh: FBNV.

Cả 2 không lên tiếng về chuyện tình cảm nhưng nhiều đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, có tài khoản bình luận lý do hai nghệ sĩ chia tay là Jun Vũ có người mới. Tuy nhiên, dưới bình luận này, Hải Nam viết: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác”.

Jun Vũ sinh năm 1995, đã có nhiều năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ... Nữ diễn viên bước chân ngành giải trí với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo, gương mặt đẹp.

Jun Vũ từng vướng tin hẹn hò Hải Nam (sinh năm 1996). Họ quen nhau từ năm 2019 sau khi quay chung một dự án quảng cáo. Tới cuối năm 2024, nữ diễn viên vẫn chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với Hải Nam trên trang cá nhân nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gần đây họ không còn tương tác nhiều cùng nhau.

Trong khi đó, Hải Nam đang được chú ý thông qua chương trình Anh trai “say hi”.

  • Jun Vũ

    Jun Vũ

    Jun Vũ, tên thật là Vũ Phương Anh, là người mẫu và diễn viên điện ảnh. Từ năm 15 tuổi, Jun định cư tại Thái Lan và trở thành người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn ở Thái Lan. Năm 2015, Jun Vũ xuất hiện trong video ca khúc "Sau tất cả" của ca sĩ Erik, từ đó cô dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia vào các bộ phim Việt Nam như là Vẽ đường cho yêu chạy, Cho em gần anh thêm chút nữa, Tháng năm rực rỡ,...

    • Ngày sinh: 4/6/1995
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Phim: Vẽ đường cho yêu chạy, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử,...

