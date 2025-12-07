Nhiều anh trai gây thất vọng

Chung kết 2 Anh trai “say hi” lên sóng với 9 tiết mục solo. Trong đó, Vũ Cát Tường, B Ray tiếp tục là tâm điểm.

Tối 6/12, tập 13 cũng là chung kết 2 của Anh trai “say hi” mùa 2 chính thức lên sóng, mang đến 9 màn trình diễn solo từ 9 anh trai còn lại. Song song đó, cuộc đua bình chọn giữa 18 thí sinh vẫn diễn ra quyết liệt trên trang web chính thức của chương trình, với vị trí đầu bảng thuộc về Negav, theo sát là buitruonglinh, B Ray, CONGB, Vũ Cát Tường...

Ngoài hai ứng viên nặng ký cho ngôi quán quân là Negav và buitruonglinh đã trình diễn ở tập trước, tập này thu hút sự chú ý nhờ các gương mặt tiềm năng khác như CONGB, Vũ Cát Tường và B Ray.

CONGB nổi bật nhưng tiết mục vẫn thiếu chiều sâu

CONGB khẳng định vị thế là một trong những anh trai ấn tượng nhất mùa giải năm nay. Suốt các vòng thi, anh chinh phục khán giả bằng khả năng trình diễn xuất sắc, làm chủ sân khấu với ngoại hình sáng và kỹ năng vũ đạo thuộc hàng top trong số 30 thí sinh dù trước cuộc thi, không nhiều khán giả biết anh là ai.

Ở phần solo, CONGB chọn ca khúc Ngôi sao hy vọng mang màu sắc citypop trẻ trung, năng động và tích cực. Với ý định truyền tải thông điệp yêu đời, giúp khán giả cảm thấy nhẹ nhàng, phấn chấn và tràn đầy năng lượng ngay từ giai điệu đầu tiên, bài hát nhìn chung dễ nghe, bắt tai.

Tiết mục của CONGB chưa thỏa mãn sự kỳ vọng. Ảnh: NSX.

CONGB vẫn kiểm soát sân khấu tốt với kỹ năng biểu diễn ấn tượng. Tuy nhiên, tổng thể tiết mục mờ nhạt, cấu trúc bài hát đơn giản, dễ đoán và giọng hát của CONGB chỉ dừng ở mức dễ chịu chứ chưa thực sự nổi bật. Ca khúc vui tươi, dễ nghe nhưng chưa đủ sức bứt phá cho một đêm chung kết quan trọng.

Pop và ballad vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều anh trai. Trong đó, Sơn.K trình diễn bản pop ballad do chính anh sáng tác: Yêu yêu yêu, thương thương thương. Sân khấu được dàn dựng như một khu vườn hoa trắng, gợi hình ảnh khung cảnh ngày cưới, tượng trưng cho sự thuần khiết và trọn vẹn của tình yêu, phù hợp với tinh thần hạnh phúc mà ca khúc hướng tới.

Hay như tiết mục Anh cảm giác mình sắp chia tay của Hải Nam, mở đầu bằng hình ảnh khối trái tim lớn bị nứt vỡ đặt giữa sân khấu, bao quanh bởi hoa hồng và tấm gương tan vỡ, tạo không gian vừa đẹp đẽ vừa đầy tổn thương.

Màn biểu diễn khởi đầu bằng đoạn múa đương đại giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện về hai người cố níu giữ những điều đã không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, giọng hát của Hải Nam đôi chỗ bị phô, thiếu chiều sâu cảm xúc nên bản ballad này chưa thực sự trọn vẹn hay chạm đến trái tim người nghe.

Anh trai Big Daddy cũng được kỳ vọng tạo đột phá mạnh mẽ hơn ở chung kết. Tiết mục Tiệc vui có bạn của anh khai thác chủ đề thú vị, khác biệt, với lời bài hát hài hước, dí dỏm đậm chất Big Daddy. Tuy nhiên, phần âm nhạc có phần đơn giản, đều đều, chưa đủ sức khuấy động khán giả.

Vũ Cát Tường lại là tâm điểm

Vũ Cát Tường tiếp tục được khen ngợi với ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng chất chứa đầy nội tâm qua giọng hát đẹp. Vũ Cát Tường vẫn đưa ra lựa chọn an toàn nhưng cũng khai thác tốt nhất thế mạnh của bản thân. Chỉ với một cây đàn piano đặt ở vị trí trung tâm sân khấu, Vũ Cát Tường đặt trọn mọi cảm xúc vào tiếng hát, giai điệu và từng thanh âm phát ra từ cây dương cầm.

Sân khấu Illusion của Vũ Cát Tường được thiết kế đầy tính biểu tượng: chiếc dương cầm đặt giữa luồng sáng trắng bao quanh, phía trên là chiếc lá trắng treo lơ lửng.

Vũ Cát Tường khoe giọng hát đẹp, cảm xúc. Ảnh: NSX.

Trong bài hát có câu: "Nghệ thuật của sự buông bỏ, đôi khi làm ta rã rời" là lời tự sự về cảm giác chông chênh của người trẻ khi phải rời xa những điều quen thuộc, đối mặt với tổn thương và học cách trưởng thành. Với Vũ Cát Tường, đó là khoảnh khắc vừa đớn đau vừa đẹp đẽ, đánh dấu sự trưởng thành trên hành trình nghệ thuật và cuộc sống.

Trong khi đó, B Ray chọn AMEE làm khách mời trong vòng cuối. Bài hát Chờ anh về phô diễn sức mạnh nguyên bản của B Ray, nơi anh tỏa sáng bằng những ver rap thu hút. Ca khúc mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, kể về hành trình của một chàng trai mải mê bươn chải để tìm kiếm thành công, mong một ngày trở về với gia đình.

Để rồi, anh đôi khi quên mất ở phía sau vẫn luôn có người âm thầm chờ đợi mình, những người thân, người thương, những tình cảm không bao giờ rời đi.

AMEE làm khách mời trong tiết mục của B Ray. Ảnh: NSX.

AMEE với chất giọng ngọt ngào, mềm mại đặc trưng đan xen với những ver rap chất chứa nội tâm của B Ray tạo nên tổng thể tiết mục hấp dẫn, hứa hẹn trở thành bản hit mới. Điểm nhấn ở tiết mục là phần rap với flow biến hóa liên tục đầy thú vị từ B Ray.