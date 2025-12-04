Hủy đêm nhạc có Hồ Ngọc Hà

Dương Khắc Linh lên lịch tổ chức đêm nhạc với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân Idol… vào 14/12. Nhưng sự kiện bị lùi lịch sang đầu năm 2026.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh thông báo hủy bỏ đêm nhạc Linh cảm dự kiến diễn ra ngày 14/12 tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Đây là đêm nhạc kỷ niệm 15 năm làm nghề của nhạc sĩ với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân Idol…

Theo Dương Khắc Linh, anh và ê-kíp đã rất háo hức chờ đợi ngày 14/12 để được gặp khán giả thông qua liveshow Linh cảm kỷ niệm 15 năm làm nghề. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung - đặc biệt là quê hương anh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Đêm nhạc của Dương Khắc Linh với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà được lùi lịch sang đầu năm 2026. Ảnh: FBNV.

“Chứng kiến hình ảnh đồng bào oằn mình trong bão lũ, Linh thật sự không khỏi xót xa và chỉ mong có thể làm điều gì đó để chia sẻ với bà con nơi đây. Với lý do đó, sau khi trao đổi với ê-kíp và đơn vị tổ chức, tôi quyết định dời lịch liveshow Linh cảm - Âm nhạc đưa tôi về nhà từ 14/12 sang một thời điểm khác phù hợp hơn.

Đây là quyết định không dễ dàng, nhưng tôi tin đúng đắn, bởi tôi nghĩ nghệ thuật vị nhân sinh. Khi cuộc sống của bà con còn đang ngổn ngang, tiếng nhạc cất lên lúc này dường như chưa phải lúc. Vì vậy, Linh xin phép được lùi lại một chút, gác lại niềm vui cá nhân để hướng trái tim về miền Trung ruột thịt”, nhạc sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, nhạc sĩ cùng BTC đêm nhạc gửi 100 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk với hy vọng đóng góp này có thể trở thành nguồn động viên tinh thần cho những gia đình đang gánh chịu mất mát do thiên tai, giúp bà con vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, sớm ổn định cuộc sống.

Liveshow Linh cảm có lịch diễn mới là vào 21/3/2026. Tất cả vé khán giả đã mua trước đó được tự động bảo lưu toàn bộ quyền lợi. Trong trường hợp khán giả có nguyện vọng muốn hoàn vé, ê-kíp sẽ hỗ trợ.

Dương Khắc Linh sinh năm 1980, quê gốc ở Phú Yên nhưng được sinh ra tại Philippines rồi lớn lên và học tập tại Hà Lan. Anh trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp vào 2007. Sau đó, nhạc sĩ, nhà sản xuất này hợp tác với nhiều ca sĩ Việt như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn… Anh sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Cánh hồng phai, Đừng như thói quen…

Anh cũng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, giám khảo hoặc cố vấn âm nhạc cho các chương trình truyền hình như The Winner is, Tôi dám hát, Sáng bừng sức sống, Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí hay Nhân tố bí ẩn.

Dương Khắc Linh kết hôn với ca sĩ Sara Lưu vào tháng 6/2019 rồi đón cặp sinh đôi Gia Khang và Gia Khôi một năm sau đó.