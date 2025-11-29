Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hương Ly bí mật ăn hỏi

Á hậu Hương Ly tổ chức lễ cưới vào 6/12 tại Hà Nội. Khách mời được yêu cầu mặc đồ màu nâu, be khi tới buổi lễ.

Á hậu Hương Ly và chồng là Hoàng Tùng Anh mới đây đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Trong buổi lễ, á hậu mặc áo dài trắng nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô không tiết lộ thông tin liên quan đến lễ ăn hỏi và chỉ mời hai bên gia đình, bạn bè thân thiết.

Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào 6/12 tại Hà Nội. Ngày vui của á hậu sẽ bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, mini game với khách mời. Thời gian qua, cô dâu đã gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp.

Theo thông tin trên thiệp, khách mời được yêu cầu mặc đồ màu nâu, be khi tới buổi lễ. Sự kiện dự kiến có đông đảo hoa hậu, á hậu và khách mời nổi tiếng tham gia.

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Hương Ly. Ảnh: FBNV.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, người đẹp tâm sự chồng cô sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn nhưng họ dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc để dành thời gian bên nhau. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần ông xã.

Theo á hậu, chồng tầm tuổi và hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết nửa kia, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Hồi tháng 3, Hương Ly được bạn trai cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, cô trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5.

Một năm sau đó, cô ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1. Ngày 5/5, Miss Universe Vietnam thông báo Nguyễn Thị Hương Ly được bổ nhiệm làm National Director (giám đốc quốc gia) của cuộc thi.

Minh Hạo

