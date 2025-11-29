Cuộc đấu khốc liệt nhất Anh trai 'say hi' mùa 2

Anh trai "say hi" đang mở bình chọn cho top 18 ca sĩ. Negav dẫn đầu với lượt bình chọn áp đảo.

Anh trai “say hi” đã đi đến chặng đường cuối cùng và khốc liệt nhất. Chưa có nhiều bài hit bùng nổ thị trường như mùa 1, hiệu ứng cũng có phần im ắng hơn khi thiếu đi sự cạnh tranh trực diện từ Anh trai vượt ngàn chông gai, tuy nhiên, vòng chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 vẫn đang ngày càng nóng.

“Cuộc chiến” giữa fandom các anh trai lúc này mới thực sự bắt đầu. Cục diện mùa 2 cũng dần lộ diện.

Cuộc đấu khốc liệt nhất

Sau màn loại trừ gây sốc với sự chia tay của một số anh trai tiềm năng như Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillian Hoàng Phan… 18 anh trai còn lại bước vào chung kết.

Họ được chia vào 4 đội lần lượt do Karik, Sơn.K, Vũ Cát Tường và B Ray làm đội trưởng. Luật thi đấu của live stage 5 yêu cầu mỗi đội thực hiện một bài nhóm và mỗi anh trai một bài solo.

Tới hiện tại, một số cái tên có cơ hội cao lọt Best5 gồm Negav, Vũ Cát Tường, Karik, buitruonglinh, Sơn.K, CONGB, B Ray, Ngô Kiến Huy và Mason Nguyễn. Dự đoán này dựa trên thứ hạng của họ sau các vòng bình chọn trực tiếp từ khán giả trường quay và kết quả vote tính tới 28/11 trên trang web chính thức của chương trình.

Vũ Cát Tường ghi dấu ấn trong chương trình bằng tài năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ảnh: NSX.

Những cái tên này không chỉ sở hữu tài năng âm nhạc đa dạng mà còn mang đến màu sắc riêng, từ phong cách rap mạnh mẽ đến giọng ca ballad sâu lắng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho vòng chung kết.

Vũ Cát Tường, B Ray, Karik, Ngô Kiến Huy nổi lên như những "anh cả" với kinh nghiệm dày dặn, trong khi các gương mặt trẻ như Negav, CONGB, Sơn.K, buitruonglinh, Mason Nguyễn… đại diện cho thế hệ mới, mang đến sự tươi mới.

Trong đó, trường hợp Vũ Cát Tường gần như chắc chắn có vị trí trong top 5. Tính tới 28/11, Vũ Cát Tường đạt hơn 404.000 lượt bình chọn, tạm đứng thứ 3 trong số các nghệ sĩ, chỉ sau Negav, buitruonglinh.

Trong suốt các vòng thi, Vũ Cát Tường là nhân tố nổi bật về khả năng trình diễn, dẫn dắt team với tư cách đội trưởng và sản xuất âm nhạc. Khi làm đội trưởng của live stage 4, Vũ Cát Tường đã toàn thắng 2 vòng đấu và giúp cả team an toàn tiến tới chung kết. Chưa khi nào, Vũ Cát Tường bị loại khỏi top 10 bình chọn của khán giả trường quay, tương tự trường hợp Karik.

Hiện tại, thứ hạng vote trên trang web chính thức lần lượt là Negav, buitruonglinh, Vũ Cát Tường, Mason Nguyễn, CONGB, B Ray và Sơn.K.

Trong đó, buitruonglinh, CONGB và Sơn.K là những gương mặt trẻ thành công, đột phá nhất chương trình năm nay. Trước khi mùa 2 lên sóng, họ là gương mặt mới, rất ít người biết tới. Thế nhưng, tài năng giúp họ tỏa sáng để trở thành nhân tố nổi bật ở cuộc đấu có rất nhiều anh trai giàu kinh nghiệm.

Mason Nguyễn bất ngờ trở thành đối thủ đáng gờm. Ảnh: NSX.

Một điểm nhấn khác là trường hợp Mason Nguyễn. Nam ca sĩ không nằm ở vị trí cao trong bảng xếp hạng trực tiếp tại trường quay, nhưng lại bất ngờ lọt top 5 bình chọn trên nền tảng trực tuyến. Sự ủng hộ từ fan đã giúp anh vượt qua nhiều đối thủ, chứng tỏ sức hút ngầm từ hình ảnh trẻ trung và phong cách biểu diễn thu hút.

Điều này phản ánh sự khác biệt giữa đánh giá từ khán giả trường quay và ý kiến công chúng, đồng thời cho thấy sức mạnh của cộng đồng fan trong việc định hình kết quả. Với 18 gương mặt lọt vào chung kết, bao gồm các tên tuổi như Ryn Lee, Big Daddy, Robber, GILL… cuộc đua vẫn còn nhiều biến số.

Thứ hạng gây tranh cãi của Negav

Trong số các ứng viên, Negav đang giữ vị trí dẫn đầu bảng bình chọn, với khoảng cách khá an toàn so với đối thủ. Anh đạt 676.000 lượt vote, cao hơn gần 200.000 phiếu so với người đang đứng thứ 2 là buitruonglinh. Điều đó cho thấy người hâm mộ của Negav đang quyết tâm thế nào để đưa thần tượng lên ngôi vị cao nhất của chương trình.

Negav với lợi thế từng tham gia mùa 1, có lượng fan đông đảo, trung thành nên luôn thu hút bình chọn cao ở những vòng vừa qua. Theo thống kê của Socialite, Negav có nhiều tuần đứng đầu trong danh sách anh trai được thảo luận nhất tuần. Mọi thứ đều đang cho thấy Negav có khả năng rất cao sẽ trở thành quán quân của mùa 2.

Tuy nhiên, hành trình của nam ca sĩ trẻ này không hề suôn sẻ khi vướng phải hàng loạt ồn ào từ đầu mùa. Từ những phát ngôn gây tranh luận đến lùm xùm cá nhân, Negav bị một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng anh chưa đủ xứng đáng với ngôi vị cao nhất.

Thậm chí, ngay cả việc Negav tham gia chương trình này cũng đã vướng chỉ trích dữ dội từ một số khán giả.

Negav có sự hậu thuẫn từ lượng fan đông đảo nên vẫn vươn lên hạng 1 bình chọn bất chấp tranh cãi. Ảnh: NSX.

Do đó, nếu Negav đăng quang, chương trình có thể đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, tương tự các tranh cãi về kết quả loại thí sinh ở tập trước. Nhiều ý kiến cho rằng việc để một nhân tố "ồn ào" lên ngôi sẽ làm giảm uy tín của Anh trai “say hi” mùa 2, vốn đã thiếu đi sức hút, hit lớn như mùa đầu.

Ngay lúc này, dưới những bài viết liên quan đến Negav vẫn xuất hiện vô số bình luận tiêu cực. Hồi tháng 8, Negav xuất hiện trong một sự kiện do nhãn hàng dành cho phụ nữ thực hiện. Nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận và tẩy chay khiến nhãn hàng thậm chí phải lên tiếng xin lỗi.

Ở tình hình hiện tại, “kịch bản” nào xảy ra, Anh trai “say hi” cũng có thể gây tranh cãi. Nếu Negav không trở thành quán quân, chương trình sẽ bị công kích bởi lượng fan quá lớn của anh trai này. Còn nếu Negav dẫn đầu, tranh cãi chắc chắn cũng không nhỏ.

Chỉ khi anh trai nào khác có thể lật ngược tình thế, vươn lên dẫn đầu thì kịch bản trên mới có thể thay đổi. Nhưng việc này cũng không dễ dàng khi Negav đang quá bỏ xa so với các đối thủ.