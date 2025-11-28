Thấy gì từ khủng hoảng của Soobin, Bùi Công Nam

Vụ việc thời gian qua của Soobin cho thấy tiếng nói của người hâm mộ ở thị trường Việt ngày càng lớn, đòi hỏi ê-kíp nghệ sĩ làm việc chỉn chu hơn.

Những ngày qua, nam ca sĩ Soobin và ê-kíp liên tục vướng lùm xùm với cộng đồng người hâm mộ. Đỉnh điểm chiều 27/11, loạt fansite lớn - những tài khoản chuyên cập nhật hoạt động của Soobin - thông báo tạm ngưng hoạt động, thể hiện sự thất vọng. Soobin và công ty đều đã lên tiếng.

Tranh cãi của Soobin, Bùi Công Nam

Tranh cãi quanh Soobin bùng nổ khi rộ thông tin Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh chương trình Tân binh toàn năng - sẽ xuất hiện tại concert All-rounder của Soobin. Thậm chí, có đồn đoán tân binh này song ca ca khúc Giá như cùng đàn anh. Khán giả cho rằng ê-kíp đang lợi dụng sự kiện để "lăng xê" Thế Vĩ, đặc biệt khi cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các clip gần đây.

Điều khiến fan bất bình hơn là thái độ của Thế Vĩ. Trong một buổi livestream, khi được hỏi về concert, anh trả lời không hề biết sự kiện này là gì, bị cho là thiếu tôn trọng với "đứa con tinh thần" Soobin đã ấp ủ suốt 15 năm sự nghiệp.

Trước phản ứng gay gắt, công ty SS Label của Soobin nhanh chóng lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, lời chia sẻ của công ty được cho là chưa đủ sức thuyết phục, dẫn đến quyết định "đóng cửa" của nhiều fansite.

Fan Soobin bất bình tranh luận suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Tình cảnh của Soobin không phải cá biệt trong làng giải trí Việt. Gần đây, RHYDER cũng bị fan chỉ trích nặng nề do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ. Giữa tháng 11, thời gian mở bán album bị dời chỉ 2 giờ trước lịch cũ, trong khi hàng merch thiếu giá cả rõ ràng, không có thông tin đặt trước hay phiên bản đặc biệt, khiến người hâm mộ cảm thấy ê-kíp làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Bùi Công Nam rơi vào khủng hoảng tương tự từ cuối 2024. Ê-kíp của anh bị phàn nàn vì thông báo lịch diễn muộn màng, đăng poster thiếu sót, tự ý chia sẻ thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, thậm chí ngầm trách fan "đòi hỏi quá đáng". Nam ca sĩ phải công khai tái cấu trúc nhân sự và lập công ty riêng để xoa dịu.

Tuy nhiên, lùm xùm chưa dừng lại. Fan tiếp tục phản đối lịch trình dày đặc khiến Bùi Công Nam kiệt sức. Đỉnh điểm là vụ hủy show Touch The Emotions tại Hải Phòng tháng 9. Ban đầu, ban tổ chức xác nhận sự tham gia của Bùi Công Nam. Ê-kíp cũng khẳng định thông tin này qua fanpage.

Nhưng sau đó nghệ sĩ phủ nhận chưa đồng ý. Sự bất nhất này khiến nhiều khán giả đã mua vé bức xúc, đặt nghi vấn về quy trình làm việc nội bộ.

Từ những trường hợp trên, có thể thấy văn hóa thần tượng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, kéo theo sự gia tăng "quyền lực" của người hâm mộ.

Bùi Công Nam nhiều lần lên tiếng trấn an trước những tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Với các fandom Việt hiện giờ, họ có thể bỏ ra số tiền lớn để ủng hộ thần tượng. Ngay lúc này, khi Anh trai “say hi” bước vào cuộc đấu khốc liệt nhất, fandom của các anh trai như Negav, Mason Nguyễn, CONGB, Sơn.K… sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn với chiến lược bài bản để bình chọn cho thần tượng lọt top cao trong chung kết.

Cũng chính những người hâm mộ cuồng nhiệt này đã bỏ tiền triệu mua vé để lấp đầy hàng chục concert đã diễn ra trong thời gian qua của Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai “say hi”.

Nhưng, họ không còn chỉ dừng ở việc ủng hộ mà sẵn sàng lên tiếng chỉ trích, thậm chí tẩy chay nếu cảm thấy nghệ sĩ hay ê-kíp thiếu chuyên nghiệp. Dù đôi khi phản ứng có phần gay gắt, tiêu cực, nó vẫn buộc các đội ngũ quản lý phải làm việc chỉn chu hơn, minh bạch hơn để duy trì lòng tin và sự gắn kết với fan.

Trong bối cảnh mạng xã hội khuếch đại mọi phản ứng, đây có lẽ là bài học cần thiết cho làng giải trí Việt để thích ứng với sự thay đổi.

'Quyền lực' người hâm mộ

Trở lại trường hợp Soobin, khi tranh cãi nổ ra, không ít khán giả cũng cho rằng liệu fan có đang làm quá khiến việc nhỏ hóa to. Ngược lại, những người hâm mộ đưa ra ý kiến trái chiều giải thích họ có lý do chính đáng để làm thế.

Thực tế, ở những thị trường mà văn hóa thần tượng phát triển mạnh, việc fan có động thái quyết liệt để phản đối một quyết định nào đó của nghệ sĩ hay ê-kíp là không hề xa lạ.

Tại Hàn Quốc, đã rất nhiều lần khán giả thấy người hâm mộ gửi xe tải đến trước trụ sở công ty để bày tỏ sự bất bình hoặc bảo vệ thần tượng của họ.

Tháng 7, người hâm mộ gửi xe tải tới trước trụ sở của HYBE để yêu cầu công ty này phát triển sự nghiệp solo của Jung Kook. Những chiếc xe tải có dòng thông điệp: "Từ chối bị ràng buộc. Đảm bảo lợi ích và sự an toàn cá nhân. Chuyến lưu diễn solo của Jung Kook. Jung Kook solo", nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tại thị trường Trung Quốc, quyền lực của người hâm mộ thậm chí khủng khiếp hơn. Họ lên tiếng khi không đồng tình với một dự án phim của thần tượng, khi thần tượng kết hợp bạn diễn không “xứng tầm” hoặc vô vàn lý do khác.

Hồi tháng 5, khi Trần Đô Linh tham gia bộ phim mới mang tên Kiều Sở cùng Chu Dực Nhiên, nhiều fan của nữ diễn viên này bức xúc, tuyên bố dừng ủng hộ.

Lý do là Trần Đô Linh bình phiên với Chu Dực Nhiên. Trong khi đó, người hâm mộ cho rằng với danh tiếng hiện giờ, Trần Đô Linh xứng đáng phiên 1 thay vì bình phiên với đồng nghiệp. Khi thấy người hâm mộ phẫn nộ, đòi “thoát fan”, Trần Đô Linh sau đó phải lên tiếng trấn an.

Fan tuyên bố thoát khỏi fandom sau khi thấy Trần Đô Linh bình phiên với Chu Dực Nhiên. Ảnh: Sohu.

Phiên vị là vấn đề rất quan trọng trong các dự án phim Trung Quốc và cũng rất nhiều lần khiến các diễn viên lẫn cộng đồng fan nước này tranh cãi “nảy lửa”. Diễn viên phiên 1 sẽ được nhiều ưu đãi hơn, từ thứ tự xuất hiện tên, hình ảnh tới thời lượng trong bộ phim.

Tuy nhiên, tranh cãi quanh vấn đề này ngày càng biến tướng khiến chuyện phiên vị giờ đây còn quan trọng hơn cả chất lượng bộ phim lẫn diễn xuất.

Từ thực tế thị trường Trung Quốc hay Hàn Quốc, có thể thấy, văn hóa thần tượng biến tướng đáng ngại, chẳng hạn fan cuồng bám đuôi, theo dõi nghệ sĩ hoặc tranh cãi dữ dội, biến mạng xã hội thành những bãi “chiến trường”.

Thậm chí, từ 2021, khi văn hóa hâm mộ ngày càng xấu xí, cực đoan, Cục Quản lý Không gian Mạng Trung Quốc (CAC) công bố kế hoạch nhằm chấn chỉnh văn hóa hâm mộ. Họ cấm công bố các bảng xếp hạng thần tượng, không lan truyền thông tin sai lệch kích động fan, cấm chương trình tuyển chọn thu phí bình chọn.

Có thể thấy, văn hóa thần tượng ngày càng phát triển, mối quan hệ “cộng sinh” giữa ca sĩ và fan càng khó tách rời. Ca sĩ cần fan để phát triển sự nghiệp, tăng doanh thu, từ đó khiến cộng đồng fan ngày càng quan trọng, tiếng nói và quyền lực vì thế cũng mạnh mẽ hơn. Bởi thế, trong mỗi sự vụ, ê-kíp đều nhanh chóng lên tiếng giải thích hoặc xin lỗi để xoa dịu dư luận.

Sự phát triển của cộng đồng fan mang lại rất nhiều lợi ích cho nghệ sĩ, đặc biệt về kinh tế nhưng cũng tồn tại nhiều mặt trái, đó là sự can thiệp quá mức, đòi hỏi các ê-kíp phải làm việc thật sự chỉn chu, chuyên nghiệp để “chiều lòng” người hâm mộ.