Nhiều fansite tạm dừng hoạt động, Soobin đối mặt khủng hoảng

Những ngày qua, cộng đồng fan của Soobin bất bình trước thông tin nam ca sĩ này mời Lê Bin Thế Vĩ tham gia concert sắp diễn ra.

Những ngày qua, Soobin và công ty của anh đối mặt với loạt tranh luận từ người hâm mộ. Đỉnh điểm là 27/11, nhiều fansite của nam ca sĩ tuyên bố tạm dừng hoạt động.

Tranh luận trong cộng đồng fan của Soobin xuất phát từ tin đồn Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh trong chương trình Tân binh toàn năng - sẽ tham gia concert của anh tài này. Thậm chí có thông tin tân bình này sẽ cùng đàn anh song ca ca khúc Giá như.

Khán giả không hài lòng trước thông tin Soobin mời Thế Vỹ tham gia concert. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, cả hai cũng xuất hiện trong nhiều clip. Do đó, khán giả cho rằng công ty của giọng ca sinh năm 1992 đang nhân dịp này để nâng đỡ Lê Bin Thế Vỹ. Đáng nói, tân binh này có một số động thái được cho là không tôn trọng concert của đàn anh.

Trong một livestream, Thế Vỹ khi được hỏi đã nói không hề biết concert All-rounder của Soobin là gì. Điều đó càng khiến người hâm mộ của nam ca sĩ bất bình.

Trước những tranh luận, công ty của Soobin lên tiếng.

Công ty cho biết: “Những ngày vừa qua, SS Label ghi nhận một số thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến setlist của concert. Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ kịch bản chương trình và setlist đều được thống nhất bởi Soobin, giám đốc âm nhạc, đạo diễn sân khấu lẫn toàn bộ ê-kíp sản xuất.

Hơn ai hết, All-rounder là đứa con tinh thần Soobin đã dành trọn 15 năm tâm huyết và tình yêu nghệ thuật để thai nghén. Chính vì vậy, công ty hay ê-kíp sản xuất đều lắng nghe và đảm bảo thực hiện đúng những tâm tư, mong muốn của Soobin - một nghệ sĩ mà chúng tôi vô cùng yêu thương, trân trọng”.

Tuy nhiên, chia sẻ của công ty chưa thuyết phục được khán giả. Do đó, tới chiều 27/11, hàng loạt fansite đã theo dõi, ủng hộ nam ca sĩ suốt thời gian qua tuyên bố tạm dừng hoạt động.

Soobin sinh năm 1992, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Dancing in the Dark, Tháng Năm… Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và thành công hâm nóng tên tuổi để trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất thời gian qua.