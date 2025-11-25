Chuyện gì đang xảy ra ở Anh trai 'say hi'

7 anh trai, bao gồm Cody Nam Võ và Jaysonlei đã bị loại sau live stage 4 của Anh trai “say hi”. Kết quả này khiến khán giả tranh cãi suốt những ngày qua.

Anh trai “say hi” vừa trải qua vòng đấu khốc liệt và cũng tranh cãi nhiều nhất từ đầu mùa 2 tới giờ. Có tới 7 anh trai bị loại - số lượng lớn nhất tính từ đầu mùa 2 - và trong đó có những cái tên khán giả không thể ngờ đến.

Việc một nhân tố kỹ năng nhảy đứng đầu trong số 30 người như Cody Nam Võ bị loại đẩy Anh trai “say hi” vào tranh cãi gay gắt suốt 2 ngày qua. Cùng với sự bất bình khi thấy Cody Nam Võ hay Jaysonlei phải dừng chân là sự công kích của khán giả với một số thí sinh mà họ cho là không xứng đáng đi tiếp.

Dẫn đến, cả người đã bị loại lẫn người vẫn đồng hành với chương trình lần lượt lên tiếng.

Tranh cãi khi Cody Nam Võ bị loại

Trở lại diễn biến live stage 4, ngoại trừ đội Vũ Cát Tường bảo toàn toàn bộ thành viên vào vòng trong, 7 chàng trai khác với điểm bình chọn thấp nhất đã phải ngậm ngùi ra về, đánh mất vé vào chung kết ngay sát nút.

Những ca sĩ kém may mắn ấy bao gồm Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Phúc Du, Rio, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Đặc biệt, trường hợp Cody Nam Võ và Jaysonlei khiến fan tiếc nuối, thậm chí dấy lên không ít tranh cãi.

Cody Nam Võ nổi lên như một "nghệ sĩ đa tài". Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng hát và rap mượt mà, anh còn "chiếm spotlight" nhờ kỹ năng vũ đạo tốt cùng biểu cảm sân khấu cuốn hút.

Nổi bật nhất phải kể đến live stage 3, nơi Cody với màn nhảy ấn tượng đã nhận "cơn mưa" lời khen. Cũng với phần thi đó, Cody Nam Võ được điểm bình chọn cao nhất từ ban giám khảo lẫn khán giả trường quay.

Việc Cody Nam Võ bị loại trước thềm chung kết Anh trai "say hi" khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: NSX.

Sau phần thi, Cody Nam Võ cũng nổi lên như một hiện tượng với nhiều clip đạt hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem. Từ đó chiến thắng phần battle dance, ca sĩ này mang về 100 điểm thưởng cho đội để lật ngược tình thế ngoạn mục, từ hạng 3 vọt lên ngôi đầu.

Khi thấy các nhân tố tài năng như Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan hay Jaysonlei bị loại, trong khi nhiều người khác khá mờ nhạt vẫn đi tiếp, khán giả càng bất bình.

Chịu sự công kích nhiều nhất là Vương Bình, Hải Nam và đặc biệt là Ryn Lee - em trai của Quang Hùng MasterD. Thực tế từ vài vòng trước, Ryn Lee đã bị chỉ trích.

Công chúng cho rằng ca sĩ này quá được chương trình ưu ái, o bế trong khi kỹ năng mờ nhạt, phong cách lại quá giống anh trai. Do đó, việc ca sĩ này liên tục đạt thứ hạng cao rồi đi tới chung kết càng làm tranh cãi thêm gay gắt.

Trước những tranh cãi, các thí sinh lần lượt lên tiếng.

Trong đó, Cody Nam Võ chia sẻ: “Tôi cố gắng đón nhận mọi thứ ở khía cạnh tích cực nhất, cả nhà cùng Nam được không?. Với Nam, ai cũng xứng đáng có được những gì họ đang và sẽ nhận được. Nam hay các anh trai khác cũng vậy. Bản thân Nam cũng còn thiếu sót nhiều thứ lắm, vẫn đang trên đường hoàn thiện bản thân mình”.

Là một trong những anh trai bị nhắc tên ở các tranh cãi, Vương Bình bày tỏ: “Mình cảm giác ai cũng xứng đáng được đi tiếp, chỉ là thiếu đi tí may mắn. Mình xin lỗi nếu kết quả hôm qua mang đến cảm giác không công bằng. Cảm ơn sự yêu thương của mọi người dành cho mình, cảm ơn tất cả”.

Trong khi đó, Hải Nam chia sẻ: “Chắc là Nam cố gắng chưa đủ để mọi người thấy được, nên Nam sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nam cũng không muốn hát cao để phá mood khi nghe bài Can I Get Your Love của mọi người. Nam chỉ muốn dành những quãng đẹp nhất cho người anh em của mình thôi. Chắc là nếu Nam về cùng anh em So Good, có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn nhỉ”.

Bất cập ở Anh trai “say hi”

Cũng là một trong số các ca sĩ lên tiếng, Vũ Cát Tường cho rằng Anh trai “say hi” là một "cuộc chiến" sống còn khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt vì phần thưởng nó xứng đáng, đặc biệt đối với các bạn mới. Đây là cơ hội đổi đời của họ, mở ra cả con đường sự nghiệp sau này và cơ hội này có thể sẽ không có lần 2.

Đúng như Vũ Cát Tường nói, đã có những ca sĩ đổi đời nhờ chương trình này, ở cả mùa 1 lẫn mùa 2. Với riêng mùa 2, Sơn.K, CONGB, buitruonglinh đã thành công bứt phá từ gương mặt được rất ít người biết tới trở thành cái tên nổi bật, luôn đạt bình chọn cao.

Dẫu vậy, nhìn vào trường hợp Cody Nam Võ hay Jaysonlei, khi tài năng của họ chưa thể chiến thắng bình chọn khán giả trường quay, thì có thể thấy cơ hội bật lên của gương mặt mới vẫn là không dễ dàng nếu thiếu đi sự may mắn.

Jaysonlei là nhân tố tài năng nhưng kém may mắn. Ảnh: NSX.

Chương trình quy tụ 30 người mà một nửa trong số đó có thể là những gương mặt đã quá quen thuộc. Negav, Phạm Đình Thái Ngân đã sở hữu lượng fan sẵn có từ mùa 1. Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, B Ray, Big Daddy đã hoạt động quá nhiều năm, độ phủ sóng cao và gần như khán giả nghe nhạc nào cũng biết tới họ.

Trong khi đó, GILL, Robber… là các á quân, quán quân của chương trình Rap Việt.

Việc những gương mặt mới như Dillan Hoàng Phan hay Jaysonlei cạnh tranh với các đàn anh kể trên là không hề dễ dàng. Và thực tế, trong suốt những live stage đã qua, top 10 luôn có sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc như Negav, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy hay Karik dù không phải vòng nào họ cũng bứt phá.

Đương nhiên, sự xuất hiện của những gương mặt “cũ” trong thứ hạng cao là xứng đáng với những gì họ bỏ ra, nhưng lượng fan sẵn có của họ quả thực là cản trở lớn với những anh trai vốn ít tiếng tăm hơn.

Bất cập khác của chương trình là ghi hình trước khi lên sóng khiến các anh trai mất đi cơ hội lật ngược tình thế.

Cody Nam Võ lại là ví dụ điển hình. Sau vòng dance battle, Cody phủ sóng truyền thông với những clip đạt tới hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem. Lượt tương tác của anh trên mạng xã hội tăng rất nhiều lần. Từ người chỉ có vài trăm lượt tương tác trên Facebook, các bài đăng gần đây của Cody Nam Võ lên tới hàng chục nghìn, đỉnh điểm là gần 50.000 với bài viết chia tay Anh trai “say hi”.

Thế nhưng, live stage 4 được ghi hình vào cuối tháng 10, tức trước khi phần dance battle ấn tượng của Cody Nam Võ được phát sóng. Và ở buổi ghi hình đó, chỉ 300 khán giả tới xem trực tiếp được bỏ phiếu bình chọn. Đó là lý do hiệu ứng truyền thông bùng nổ suốt thời gian qua không thể giúp ca sĩ này lật ngược tình thế.

Đã bước vào cuộc chơi, bất cứ ai cũng phải tuân theo luật của chương trình đó. Do đó, việc bị loại trong khi tài năng xứng đáng là điều không thể tránh khỏi và đã thấy ở rất nhiều chương trình “sống còn” tương tự, ngay cả mùa 1 của Anh trai “say hi”.

Dẫu vậy, từ góc độ người xem, việc những nhân tố tài năng phải dừng chân sớm vẫn là điều khiến họ tiếc nuối, bất bình.