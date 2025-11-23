La Chí Tường bí mật có con với trợ lý?

Thông tin La Chí Tường đã có 2 con với trợ lý Tiểu Sương đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận.

Sohu đưa tin La Chí Tường mới đây vướng tin đã có 2 con chung với nữ trợ lý Tiểu Sương. Tuy nhiên, La Chí Tường ghi thông tin của 2 con trên giấy tờ là con nuôi.

Mới đây, công ty quản lý của La Chí Tường lên tiếng phủ nhận. Công ty cho biết: "Cộng đồng mạng những ngày qua đã lan truyền lượng lớn thông tin sai lệch về hôn nhân và tình trạng con cái của anh La Chí Tường. Những thông tin sai lệch này đã bị cố ý cắt ghép và bóp méo một cách tùy tiện, hoàn toàn sai lệch so với sự thật. Chúng tôi đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ".

La Chí Tường vướng tin có con chung với trợ lý. Ảnh: Zaobao.

Cũng theo Sohu, La Chí Tường mới đây tiết lộ anh đã viết di chúc nhưng không chia sẻ nội dung cụ thể. Ngoài ra, La Chí Tường cho biết mắc chứng trầm cảm cười (người bệnh luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan để che giấu nổi buồn) và cần dùng thuốc.

Tuy nhiên, việc dùng thuốc khiến giọng nói và phản ứng của La Chí Tường trở nên chậm chạp, ảnh hưởng đến công việc. Do đó, La Chí Tường đã ngưng dùng nó.

Về việc lập di chúc, nam diễn viên giải thích: "Vì làm sao bạn biết khi nào ông trời sẽ tắt công tắc của bạn?".

La Chí Tường sinh năm 1979, từng là ngôi sao được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Anh nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Mỹ nhân ngư, Tây Du Ký... Ngoài diễn viên, anh lấn sân làm ca sĩ, MC.

Tuy nhiên, sau scandal với Châu Dương Thanh, hình tường đẹp đẽ về La Chí Tường bị sụp đổ, địa vị giảm sút. Nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả Đại lục tẩy chay. Do đó, La Chí Tường trở về quê nhà, dùng sức ảnh hưởng của mình để bắt đầu lại.

Sau khi được dọn được trở lại showbiz vào năm 2021, La Chí Tường thường xuyên tạo chiêu trò gây sốc. Anh hóa thân và phát hành MV dưới hình tượng Chu Bích Thạch. Việc thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh nữ tính khiến anh bị phản ứng tiêu cực.