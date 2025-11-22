Ông Nawat và tân Hoa hậu Hoàn vũ làm lành

Nawat và tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch từng mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tuy nhiên, sau chung kết Miss Universe, cả hai vui vẻ bắt tay nhau.

Hình ảnh ông Nawat và tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch tươi cười bắt tay nhau đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh này được Missosology ghi lại ngay sau khi người đẹp Mexico Fatima Bosch đăng quang ở chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra hôm 21/5.

Trước đó, hai người có mâu thuẫn khá gay gắt. Trong lễ trao sash hôm 14/11, ông Nawat chất vấn một số thí sinh, đặc biệt đại diện Mexico Fatima Bosch vì không đăng tải nội dung quảng bá cho MU nhưng lại nhận lời với Telemundo - một đối tác truyền thông khác. Hành động này khiến Hoa hậu Mexico bật khóc. Nhiều người đẹp khác cũng bất bình đứng dậy rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện.

Ông Nawat và tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch vui vẻ chụp ảnh cùng nhau sau khi chung kết cuộc thi kết thúc.

Sau đó, có nhiều diễn biến liên quan đến vụ việc. Thậm chí, ông Raúl Rocha (chủ tịch Miss Universe) chỉ trích Nawat gay gắt, yêu cầu ông dừng lại và ra lệnh hạn chế vai trò của Nawat trong cuộc thi.

Về phần Fatima Bosch, cô phản bác Nawat: “Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc vì ông ấy có vấn đề với tổ chức. Tôi nghĩ điều đó thật bất công. Tôi ở đây để làm mọi thứ đúng đắn, tôi không làm phiền ai cả, tôi chỉ cố gắng tử tế”.

Theo Prachachat, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan ngay sau khi Miss Universe 2025 kết thúc, ông Nawat tiết lộ không có ngày nào trong suốt cuộc thi ông không mệt mỏi. Nhưng mỗi trải nghiệm đều là một bài học giúp ông hiểu sâu hơn về thế giới và bản thân.

"Tôi nghĩ khán giả lẽ ra phải thích cuộc thi. Tôi rất hài lòng với những gì mình đã làm. Tôi rất mệt, nhưng tôi đã vượt qua được. Đây là một bài học cuộc sống. Cuộc thi này đã được ca ngợi trên toàn thế giới. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sai sót nào xảy ra", Nawat nói.

Ông khen ngợi đại diện Thái Lan Veena Praveenar Singh vì màn trình diễn xuất sắc của cô trong mọi khía cạnh, bao gồm cả việc trả lời câu hỏi ứng xử, sự chân thực trên sân khấu và sự tự hoàn thiện qua mỗi vòng thi.

Ông Nawat nói: "Về phần Veena, chúng ta giành ngôi á quân, chỉ kém một chút. Nhưng cô ấy đã thể hiện rất xuất sắc. Cả truyền thông Thái Lan và quốc tế đều yêu mến cô ấy. Chúng ta phải tôn trọng quyết định này. Về phần tôi, cô ấy không mắc sai lầm nào. Cô ấy đã làm theo tất cả yêu cầu và tiến bộ. Tôi không chắc những người khác có kết quả tốt hơn không".

Ông Nawat trả lời truyền thông Thái Lan về kết quả Miss Universe. Ảnh: Prachachat.

Về phần tân hoa hậu người Mexico, Nawat bày tỏ: "Tôi không muốn nói về người chiến thắng. Hãy để người hâm mộ quyết định. Giá trị của một người được xác định bởi công sức họ bỏ ra. Đừng buồn. Luôn có những điều kiện và chúng ta có thể phải nhượng bộ. Hiện tại, mọi thứ đều ổn và tôi rất vui".

Đại diện của Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là Hương Giang. Tuy nhiên, người đẹp trượt top 30 gây tiếc nuối. Theo Missosology, các đồng nghiệp và khán giả Việt đã chi hơn 5 tỷ đồng để bình chọn Hương Giang và cô xứng đáng đạt thứ hạng cao hơn.