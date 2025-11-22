Bình chọn cho Hương Giang ở Miss Universe ngốn 5 tỷ đồng

Theo Missosology, Hương Giang xứng đáng đạt thứ hạng cao hơn, thay vì bị loại khỏi top 30 của Miss Universe 2025.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology có bài viết liên quan đến Hương Giang ở cuộc thi Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ. Theo chuyên trang này, fan Việt đã bỏ ra 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng ) để bình chọn cho Hương Giang ở cuộc thi.

Cộng thêm phần thể hiện của Hương Giang trong xuyên suốt Miss Universe 2025, người đẹp này xứng đáng lọt top 12 hoặc nhận được danh hiệu nào đó, Missosology nhận định.

Hương Giang trượt top 30 của cuộc thi Miss Universe 2025 gây tiếc nuối. Ảnh: FBNV.

Missosology đặt câu hỏi liệu có sự phân biệt đối xử nào trong khuôn khổ cuộc thi hay không. Dưới bài đăng, Hương Giang bình luận: “Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong hành trình này. Hy vọng sớm gặp lại các bạn với dự án mới”.

Trước đó, theo chia sẻ trên trang cá nhân, Hòa Minzy chuyển khoản 264 triệu đồng để đổi lấy 50.000 lượt bình chọn cho Hương Giang ở hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất).

Ở Miss Universe 2025, Hương Giang không thể lọt top 30. Trong khi đó, top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà.

Người giành vương miện là đại diện Mexico Fatima Bosch, 25 tuổi. Fatima Bosch là thí sinh từng nảy sinh mâu thuẫn với ông Nawat ở một sự kiện.

Ở phần ứng xử cuối cùng, top 5 nhận được chung câu hỏi: "Nếu đăng quang, cô sẽ sử dựng danh hiệu này như thế nào để ủng hộ sức mạnh cho những cô gái trẻ". Người đẹp Mexico bày tỏ: "Tôi muốn nói với họ rằng bạn xứng đáng, mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe. Hãy tin vào bản thân bạn, đừng bao giờ để ai khiến mình sụp đổ".

Trở lại trường hợp Hương Giang, sau khi thất bại ở Miss Universe 2025, người đẹp chia sẻ cô đã khóc khi bước ra sân khấu và được bạn bè, khán giả ủng hộ.

"21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người. Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc", Hương Giang tâm sự.