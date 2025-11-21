Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi Pu lên tiếng bài đăng bị cho 'ám chỉ Văn Mai Hương'

  Thứ sáu, 21/11/2025 12:02 (GMT+7)
Sau khi một bài đăng gây chú ý, làm nhiều người hiểu nhầm Chi Pu ám chỉ Văn Mai Hương, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, Chi Pu chia sẻ bài viết với nội dung: “Mối quan hệ chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành. Còn nếu đến với nhau vì mục đích sử dụng, đó chỉ là cuộc trao đổi lạnh lùng”.

Bài viết lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ ám chỉ về mối quan hệ với Văn Mai Hương vì hai người vừa làm lành. Sau đó, Chi Pu lên tiếng đính chính. Cô khẳng định bài đăng trên không liên quan đến Văn Mai Hương.

Chi Pu phủ nhận bài đăng mới có liên quan tới Văn Mai Hương. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, Chi Pu giải thích: “Luyên thuyên đúc kết về cuộc đời thôi mọi người. Vô tình làm người này, người kia hiểu lầm. Tính xóa cho đỡ suy diễn mà sợ xóa thành suy diễn hơn, nên đính chính là không liên quan tới Hương đâu mọi người. Chị em hợp tác hoàn toàn vui vẻ ạ”.

Năm 2017, Văn Mai Hương từng đăng status được cho là ám chỉ Chi Pu khi cô lấn sân ca hát. Thời điểm đó, Chi Pu tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ nhưng hát chênh phô, lệch tông. Tiết mục của ca sĩ này lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Đúng lúc đó, Văn Mai Hương có bài viết: “Mới xem xong clip hát live rất tự tin của một bạn, xin phép không thể gọi là ca sĩ đồng nghiệp. Như một trò đùa”. Chưa hết, ở phần bình luận, Văn Mai Hương tiếp tục: “Ai cầm mic cũng thành ca sĩ. Một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và những người làm nghề chân chính như tôi”.

Gần đây, hai người hợp tác trong MV Vườn hồng. Sau đó, Văn Mai Hương giải thích cô không hề ghét Chi Pu.

“Về trước đây, tôi nghĩ ai cũng có những đoạn như vậy. Cá nhân tôi bước vào nghề từ năm 16-17 tuổi, cũng có lúc mình va vấp, bộc phát. Nó mang tính cảm xúc rất cao. Bây giờ chưa thể nói tôi đã quá trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhìn nhận vấn đề bao dung, khách quan hơn”, Văn Mai Hương nói trong họp báo giới thiệu MV.

Về phần Chi Pu, cô cho biết: “Về lý do hai chúng tôi vẫn hợp tác với nhau sau bao nhiêu chuyện như thế, thật ra rất đơn giản. Chi chỉ tập trung vào những gì liên quan đến nghệ thuật, chuyên môn; còn Hương đã hoạt động trong lĩnh vực rất bền bỉ. Đó là điều tôi ngưỡng mộ”.

  • Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi với nghệ danh Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim Việt Nam. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Vietnam 2009. Năm 2013 Chi Pu tham gia đóng phim với những bộ phim: Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay phim điện ảnh Thần tượng. Năm 2014, cô Nam tiến và tham gia những dự án: Vẫn có em bên đời, Hương Ga, Chung cư ma, Yêu. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Ngày 28/10/2017, cô chính thức khởi động kế hoạch Hàn tiến với tư cách một ca sĩ solo với album "Love story" và phiên bản tiếng Hàn cho hai ca khúc "Từ hôm nay" và "Cho ta gần nhau hơn".

    Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.

    • Ngày sinh: 14/06/1993
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim nổi bật: Bộ tứ 10A8 (2010), 5S Online (2013), Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016)

  • Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương là một ca sĩ trẻ được nhiều khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi "Vietnam Idol" năm 2010. Sau cuộc thi, cô phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên "Ngày Mới Trắng Hồng" và quyết định Nam tiến phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2016, Văn Mai Hương thử sức với vai trò giám khảo tại cuộc thi "Vietnam Idol Kids".

    • Ngày sinh: 27/09/1994
    • Chiều cao: 1.64 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Thời thanh xuân sẽ qua, Nếu lúc ấy,...

