Hòa Minzy, Mỹ Tâm ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho miền Trung

  • Thứ bảy, 22/11/2025 15:22 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Mỹ Tâm, Đức Phúc... đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền hoặc chia sẻ các bài viết liên quan đến cứu trợ miền Trung để giúp đỡ bà con ở những tỉnh thành chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Mỗi lần có bão lũ, thiên tai, nữ ca sĩ đều ủng hộ. Sáng 22/11, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chỉ 2 ngày trước đó, nữ ca sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.

mien Trung anh 1

Hòa Minzy ủng hộ 200 triệu đồng tới người dân Đắk Lắk và Khánh Hòa. Ảnh: FBNV.

“Tôi xin chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk với tất cả những gì đã đang xảy ra, mong bà con toàn tỉnh được bình an, không ai bị bỏ lại, không ai mất tích hay bị thương”, Hòa Minzy viết.

Cuối tháng 10, Hòa Minzy đã ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Đà Nẵng và 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Huế. Ít ngày trước đó, Hòa Minzy ủng hộ 1 tỷ đồng đồng, lần lượt tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương (300 triệu đồng), Thái Nguyên (100 triệu đồng), Cao Bằng (100 triệu đồng) và Bắc Ninh (500 triệu đồng).

Ngày 21/11, Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk.

Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, H’Hen Niê đau lòng trước tình cảnh của đồng bào. Cô cũng gửi tiền ủng hộ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Phương Mỹ Chi chia sẻ thông tin về các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cũng gửi tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho người dân Đắk Lắk.

Trước đó, giữa thời điểm chuẩn bị cho chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng. Tương tự, Mỹ Tâm, Đức Phúc cũng ủng hộ người dân Đắk Lắk 100 triệu đồng.

Tính đến 6h ngày 22/11, đã có 68 người chết, mất tích ở miền Trung do mưa lũ. Hàng trăm căn nhà hư hỏng, hơn 28.000 nhà bị ngập, hàng trăm nghìn ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng.

Minh Hạo

