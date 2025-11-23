Kết quả Anh trai 'say hi' gây bức xúc

Sau tập 11 của Anh trai “say hi”, 7 anh trai phải dừng cuộc chơi. Trong đó, việc Cody Nam Võ và Jaysonlei bị loại đang gây nhiều tranh cãi.

Với tập 11 của Anh trai “say hi” lên sóng tối 22/11, 7 anh trai phải ra về. Cục diện chương trình trước thềm chung kết cũng dần dần lộ diện với một số gương mặt nổi bật được dự đoán lọt top 5 như Vũ Cát Tường, Negav, Karik, buitruonglinh…

Vũ Cát Tường là nhân tố thực sự đặc biệt ở cuộc chơi năm nay. Từ gương mặt gây bàn tán, thậm chí tranh cãi, Vũ Cát Tường khi bước vào cuộc đấu gần như chưa phải nếm mùi thất bại.

Vũ Cát Tường tiếp tục thắng thế

Các tiết mục có sự tham gia của Vũ Cát Tường, như Người như anh xứng đáng cô đơn, Ảo ảnh, Hơn là bạn đều trong top đầu hoặc giành chiến thắng. Vũ Cát Tường cũng chưa khi nào bị loại khỏi top 10 nghệ sĩ có bình chọn cao nhất chương trình.

Dù thực tế Vũ Cát Tường vẫn an toàn về mặt biểu diễn, gần như gắn liền với ballad hoặc những bản nhạc trẻ trung, vui tươi, chưa thật sự đột phá về mặt trình diễn, cho đến khi lượt đấu 2 của live stage 4 diễn ra.

Nhưng Vũ Cát Tường có thế mạnh rất lớn về khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, nhờ thế anh trai nào trong chương trình cũng săn đón ca sĩ này về chung đội.

Hơn hết, lợi thế đó giúp Vũ Cát Tường và team tạo ra những bản nhạc bắt tai, dễ chinh phục thị hiếu khán giả nên không chỉ đạt bình chọn cao từ khán giả trường quay mà còn thành công nhất nhì về độ viral, lượt xem sau mỗi live stage của Anh trai “say hi”.

Tiết mục của Vũ Cát Tường trong live stage 4 Anh trai "say hi" được đầu tư công phu. Ảnh: NSX.

Với live stage 4 vừa lên sóng, Vũ Cát Tường tiếp tục dẫn đầu 2 lượt đấu. Lượt đầu, với bài hát Thức, ca sĩ này giành 1053 điểm. Tới lượt 2, team Vũ Cát Tường tiếp tục giữ hạng 1 với bài hát Trực giác nhận 1073 điểm.

Như vậy, sau 2 vòng đấu của live stage 4, Vũ Cát Tường giành ngôi vị cao nhất, giúp toàn bộ thành viên trong đội là Robber, Mason Nguyễn, JeyB Phạm Đình Thái Ngân an toàn tiến vào chung kết.

Với tiết mục giúp Vũ Cát Tường tiếp tục giành ngôi vị đầu tiên ở lượt 2 Anh trai “say hi” là Trực giác, team ca sĩ này đưa vào chất liệu của nhiều nhạc cụ dân tộc. Lần này Vũ Cát Tường cũng bùng nổ hơn về trình diễn khi thổi sáo kết hợp màn múa hấp dẫn của bà xã Bí Đỏ.

Với những giai điệu thân thuộc lấy cảm hứng từ thiên nhiên như tiếng sáo vi vu, đàn bầu réo rắt hay đàn tranh du dương... Vũ Cát Tường hướng đến việc chạm sâu vào nội tâm, tạo nên bức tranh âm nhạc huyền ảo xen lẫn không khí rộn ràng như một lễ hội huyền bí.

Cấu trúc tiết mục và bối cảnh sân khấu được thiết kế sáng tạo, hoành tráng giống một nghi lễ thiêng liêng kết nối con người với đất trời, mở đầu bằng phần biểu diễn đàn tranh cuốn hút từ khách mời Bí Đỏ.

Toàn bộ không gian âm thanh hòa quyện nhịp afro đương đại cùng đàn tranh, sáo, trống và guitar, mang đậm dấu ấn phương Đông.

7 anh trai phải dừng cuộc chơi

Ngược lại với tình thế của Vũ Cát Tường, team buitruonglinh thua cuộc ở cả 2 lượt đấu của live stage 4. Cả hai tiết mục của team buitruonglinh trong live stage 4 đã được phát sóng ở tập trước đó.

Tập 11 còn 2 tiết mục khác là Bounce của team Negav và bản ballad Nỡ lòng đồng ý của team B Ray. Hai tiết mục này lần lượt đứng hạng 3 và 4 trong lượt đấu thứ 2.

Trong đó, Nỡ lòng đồng ý là bản nhạc cảm xúc, nơi B Ray không chỉ tiếp tục phát huy thế mạnh rap melodic thu hút mà còn gây bất ngờ khi lên nốt cao, trong khi Karik, GILL hay Cody Nam Võ cũng hòa hợp bằng giọng hát đẹp.

Ryn Lee thể hiện trọn vẹn phân đoạn của anh nhưng chưa thoát được màu sắc có phần na ná anh trai nổi tiếng là Quang Hùng MasterD trong chất giọng lẫn cách thể hiện.

Toàn bộ tiết mục được xây dựng như một bức tranh u buồn, từ chiếc ôtô, cột điện dưới mưa tầm tã, booth điện thoại cô đơn, bức tường tan vỡ đến trạm xe buýt hoang lạnh, tất cả kết nối thành hành trình ám ảnh, dẫn dắt người xem qua từng cung bậc cảm xúc.

Khán giả bất bình khi Cody Nam Võ bị loại trước thềm chung kết Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Màn trình diễn khép lại bằng khoảnh khắc những mảnh giấy bay tung tóe như cơn bão tượng trưng cho sự buông bỏ cuối cùng sau bao dồn nén, bước sang giai đoạn chấp nhận bình yên với những gì đã trôi qua.

Ngoại trừ team Vũ Cát Tường giành chiến thắng nên an toàn tất cả thành viên, 7 anh trai có điểm số bình chọn thấp nhất trong số những người còn lại bị loại, mất cơ hội đi tiếp ngay trước thềm chung kết. Đây là số người bị loại nhiều nhất từ đầu chương trình tới giờ.

7 anh trai kém may mắn đó là Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Phúc Du, Rio, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Trong đó, trường hợp Cody Nam Võ và Jaysonlei gây tiếc nuối, thậm chí tranh cãi hơn cả.

Cody Nam Võ là nhân tố toàn năng. Không chỉ có ngoại hình sáng, hát và rap đều tròn trịa, Cody Nam Võ nổi bật ở kỹ năng vũ đạo, biểu cảm trên sân khấu. Thần thái tự tin, biểu cảm tự nhiên, lôi cuốn là thế mạnh giúp Cody Nam Võ trở nên thu hút trong mỗi tiết mục, dù thuộc phong cách nào.

Đặc biệt, ở live stage 3, nhờ kỹ năng nhảy ấn tượng mà tất cả giám khảo khen ngợi là “không có điểm gì để chê”, Cody Nam Võ đã giành chiến thắng phần battle dance, giúp đem về cho team anh 100 điểm thưởng để lật ngược tình thế, từ hạng thứ 3 leo lên hạng nhất.

Do đó, nhiều khán giả trên mạng xã hội đang thấy bức xúc và bất công khi Cody Nam Võ phải dừng chân. Trong khi đó, Ryn Lee được nhận xét mờ nhạt, cả giọng hát lẫn cách hát giống hệt anh trai nhưng vẫn đi tiếp càng khiến một bộ phận khán giả bức xúc.

Loại đi 7 người, Anh trai “say hi” bước vào vòng đấu khốc liệt nhất với sự tranh tài của 18 anh trai.