Khi B Ray ồn ào và chiêu trò

B Ray đang tham gia Anh trai "say hi", một chương trình giải trí tưởng chừng rất không phù hợp với các rapper vốn gắn liền hình ảnh bụi bặm, gai góc.

Không phải Rap Việt và trên hàng ghế nóng, B Ray đang là một trong 30 anh trai của chương trình thiên về giải trí, thần tượng Anh trai “say hi”.

Sự xuất hiện của B Ray hay những rapper khác trong Anh trai “say hi” là điều rất khó mường tượng với những rap fan, đặc biệt khán giả lâu năm của rapper này. B Ray trong trang phục lấp lánh, trang điểm đậm, hát ballad hoặc nhảy sexy. Đó là điều thật khó hình dung.

Còn với B Ray, khi nhận lời tham gia Anh trai "say hi", anh đã hình dung ra bản thân ở một hình ảnh rất mới. B Ray cũ đã được anh đặt lại ở quá khứ để bắt đầu một cuộc chơi mới.

"Đi vào vùng không an toàn là cách nhanh nhất để lớn lên"

- Quả thực, tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh một rapper thẳng thắn, cá tính như B Ray sẽ nhảy hip hop hoặc sexy trong một chương trình giải trí, thiên về phong cách thần tượng như Anh trai “say hi”?

- Đến chương trình này, tôi không cố “đóng vai” ai khác. Nếu cần nhảy, tôi học nhảy. Nếu cần sexy, tôi giữ nguyên khí chất của mình. Tôi nghĩ, bản lĩnh là bước ra khỏi vùng an toàn và mang chính mình vào mọi cuộc chơi mà tôi cần phải chinh phục.

Khi nhận lời tham gia chương trình, tôi hình dung mình như một người mới. Bước vào cuộc chơi mới, luật chơi mới, tôi để cái tôi cũ ở ngoài cửa và sẽ học cách để làm chủ cuộc chơi mới này.

- Vậy thực tế khi anh bước vào cuộc chơi “say hi” ra sao. Nó có giống những gì anh tưởng tượng không?

- Thực tế khắc nghiệt hơn tôi tưởng. Nhịp độ luyện tập, kỷ luật đội nhóm và áp lực mong muốn hỗ trợ cho các anh em khác buộc tôi phải gấp đôi cố gắng của chính mình mỗi ngày.

- Từ một rapper nổi tiếng với hình ảnh gai góc, thẳng thắn, anh lại quyết định bước vào một show giải trí đậm chất "idol group". Điều gì khiến anh nghĩ mình phù hợp?

- Tôi không chọn vì “hợp”. Tôi chọn vì thấy mình chưa giỏi ở mảng đó. Đi vào vùng không an toàn là cách nhanh nhất để lớn lên. Tôi nghĩ khái niệm về idol của mọi người khác mình, không phải cứ tham gia chương trình là thành idol và không còn là rapper. Một rapper hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể trở thành idol. Tôi cũng “idol” - thần tượng nhiều rapper trên thế giới.

B Ray nghĩ dù là ai, ở đâu, môi trường nào, mình vẫn sẽ là chính mình và đó là điều khán giả thật sự muốn thấy, cũng là điểm kết nối giữa tôi với khán giả. Phiên bản Anh trai “say hi”, Rap Việt, hay chỉ đơn giản là B Ray cũng đều là người kỷ luật, tôn trọng đồng đội và biết giữ lửa đúng lúc. Có ồn ào và chiêu trò nhiều hơn nhưng lại giải trí, nhiều hiệu quả.

- Chiêu trò ra sao?

- Tôi không chạy theo moment, không kịch bản, không dựng chuyện. Nếu phải làm những điều đó, tôi sẽ kiệt sức vì không được làm chính mình. Tôi tạo giá trị thật trong phòng tập và trên sân khấu. Khi làm tốt, khoảnh khắc tự đến.

Tới Anh trai “say hi”, thử thách lớn nhất của tôi là bỏ thói quen “một mình gánh”. Khi đã vào đội, thắng thua là của cả đội. Cái tôi phải biết nhường đường phục vụ cho mục đích lớn hơn.

- Sẽ ra sao nếu người hâm mộ lâu năm, đã quá quen với hình ảnh B Ray hip hop, cá tính, quay lưng với B Ray mới chiêu trò, giải trí hơn đó?

- Tôi tôn trọng cảm xúc tất cả người hâm mộ, nhưng tôi không sống bằng nỗi sợ. Ai theo tôi đủ lâu sẽ hiểu, tôi luôn chọn tiến về phía trước. Và tôi tin rằng giới hạn của hip hop nói chung và rap nói riêng là không thể bị bó buộc.

B Ray gây bất ngờ khi tham gia chương trình Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

- Rap thường là nơi để các rapper “xả” và nói lên sự thật trần trụi. Vậy trong một game show như Anh trai “say hi”, nơi mọi thứ phải tính toán, biên tập đồng thời đề cao tính đồng đội, anh đã cất giữ cái “thật” nào của mình?

- Cái “thật” tôi giữ lại là cá tính của mình và mục đích khi bắt đầu tham gia. Tôi làm để tốt hơn, không phải để chứng minh mình ngầu hay hơn người, phần còn lại giao cho quá trình và kết quả.

Rap là đối thoại với bản thân. Game show giúp tôi đối thoại với khán giả đại chúng. Hai nơi khác nhau, chung một sự thật là chân thành.

"Tiền là nhiên liệu, không phải kim chỉ nam"

- Ở Rap Việt, anh là HLV của Hustlang Robber và GILL. Còn tới Anh trai “say hi”, anh trở thành thí sinh giống 2 học trò. Nếu nói đây là một bước “tụt lùi”, anh nghĩa sao?

- Tôi không gọi đó là “tụt lùi” mà là nâng cấp. Ở Rap Việt, tôi làm HLV, tôi nghĩ mình không còn quá nhiều thứ để chinh phục ở rap game. Ở đây, tôi sẵn sàng làm và học thêm điều mới. Không phải là bắt đầu lại, mà tôi tin tôi có nhiều khả năng và tiềm năng hơn để làm khán giả yêu quý mình.

- Anh có chấp nhận hoặc bình thản đối mặt với việc bản thân có thể xếp hạng thấp, thua cuộc ở Anh trai “say hi”?

- Tôi sẵn sàng cho mọi kết quả. Xếp hạng một vài vòng thi sẽ nói về cuộc chơi. Sự tiến bộ và thành công sau đó, nói về con người. Tôi chọn cái sau.

Kỳ vọng từ khán giả là phần thưởng lẫn áp lực với tôi. Tôi chuyển nó thành trách nhiệm hàng ngày. Kỷ luật thay cho khẩu hiệu, chuyện gì mình cần và phải đạt được, mình chuẩn bị cho nó.

- Khi dàn rapper đổ bộ Anh trai “say hi”, đã có ý kiến cho rằng “cả một nền âm nhạc pop và hip hop, indie đang phát triển rực rỡ bị pha loãng toẹt. Rap Việt biến rapper thành những nghệ sĩ công nghiệp. Và Anh trai 'say hi' nhào nặn nghệ sĩ công nghiệp thành thần tượng giải trí. Doanh thu tăng, rating tăng, nhưng chất lượng âm nhạc biến mất”, anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Ý kiến nào cũng có lý do. Tôi tin chất lượng không biến mất nếu người làm vẫn giữ chuẩn nghề và tôn trọng âm nhạc. Khán giả đại chúng và chiều sâu có thể cùng tồn tại.

B Ray giải thích anh muốn tham gia Anh trai "say hi" là để tìm kiếm một con người mới. Ảnh: FBNV.

- Sự nghiệp của B Ray trải dài bằng những thành tích và cả tranh luận, chẳng hạn ca từ nhạy cảm hoặc bị cho là trù ẻo người yêu, thẳng thắn thì những lần tranh cãi đó ảnh hưởng thế nào tới anh?

- Tranh cãi dạy tôi cách im lặng đúng lúc và nói đúng chỗ. Tôi chịu trách nhiệm cho câu chữ của mình, nếu là fan lâu năm của B Ray chắc hẳn sẽ hiểu sự cống hiến mà tôi đem lại.

Thành tích làm tôi biết ơn, tranh cãi làm tôi tỉnh táo. Cả hai cùng uốn nắn tư duy nghề của tôi. Không có một sự vụ duy nhất nào tác động tới tôi mạnh mẽ nhất, thay vào đó, nhiều cú chạm nhỏ tích lại thành thay đổi lớn. Tôi trưởng thành hơn từ sự tích lũy, không từ một cú sốc.

Trong những sóng gió, tôi quen sửa vấn đề hơn là than vãn. Nếu cần giải tỏa cảm xúc, tôi viết nhạc. Nếu cần mạnh mẽ, tôi tập luyện. Cảm xúc nào cũng có nơi của nó.

Tôi nghĩ tranh cãi cũng là một phần con đường. Tôi không đánh bóng nó, cũng không chối bỏ nó. Tôi dùng nó để đi xa hơn. Sau nhiều năm làm nghề, hiện tại, tôi bình tĩnh hơn, bền bỉ hơn, chọn trận đấu tốt hơn. Tôi ít phản ứng, nhiều hành động, ít ồn, nhiều hiệu quả hơn.

- Thời điểm B Ray phát hành album Cho Bảo, đã có khán giả bình luận: “Thực sự nghe chưa đã, nó thiếu chút gia vị của một con báo Underground”. B Ray đi từ underground đầy gai góc đến mainstream có nhiều thỏa hiệp. Nhìn lại, B Ray có bao giờ thấy mình mất đi sự “thô ráp” thuần khiết của ngày đầu và tiếc nuối điều đó?

- Tôi không tiếc cái “thô” nếu đánh đổi là độ chín. Góc cạnh vẫn ở đó, chỉ là được mài để cắt trúng ý hơn. Không phải ai cũng có thể chọn lọc những thứ bản thân tiếp thu.

Tôi tiếp cận được với nhiều khán giả hơn, lớn tuổi có, nhỏ tuổi có. Vì là một người khi truyền đạt sẽ có sức ảnh hưởng đến nhiều người, tôi phải cân đối để fan lâu năm hiểu tôi hơn (tôi đã trải qua nó rồi) và khán giả đại chúng đón nhận tôi một cách phù hợp. Nhưng con báo đó thì chưa một lần bị đánh mất, nó chỉ biến đổi và nâng cấp thôi.

- Sự hào nhoáng của showbiz, việc ngồi ghế HLV, tham gia các đêm nhạc với cát xê cao, có đáng để đánh đổi sự “thô ráp” đó?

- Tiền là nhiên liệu, không phải kim chỉ nam. Tôi muốn âm nhạc sống được, nhưng tôi không để tiền quyết định cách tôi sống với âm nhạc. Tôi cũng không còn đôi co về vấn đề này nữa, vì tôi hiểu rằng khi mình làm gì cũng cần chỉn chu, để lo lắng và bảo vệ được những thứ mình yêu quý.

- B Ray của ngày mới vào nghề có thứ gì mà B Ray hiện tại không có và ngược lại?

- Tôi của ngày đầu có sự liều và nông nổi mà hôm nay không còn. Tôi của hôm nay có trải nghiệm, kỷ luật và bình thản mà ngày đầu không có.

Cũng vì thế, album Cho Bảo đến tự nhiên như một nhu cầu phải nói thật với chính mình. Khi gỡ xuống hết lớp giáp, tôi kể chuyện rõ ràng hơn. Tôi đã “cho đi tất cả, để lấy lại chính mình”.

- Có giai đoạn anh khá gai góc, sẵn sàng “đụng” với bất cứ ai trong lời rap. Giờ đây, anh có sẵn sàng “đụng” hay “chiến” với các rapper khác như trước?

- Tôi không tìm va chạm. Nếu âm nhạc cần đối thoại, tôi chọn đối thoại bằng tác phẩm và sân khấu. Còn gây hấn, tôi để nó ở quá khứ, đó không còn là cuộc chiến của tôi nữa.

Tham gia Anh trai "say hi", B Ray phải thử thách bản thân với việc nhảy, trình diễn, hát nhiều thể loại khác nhau. Ảnh: FBNV.