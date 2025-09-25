Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hwang Jung Eum trả giá đắt

  • Thứ năm, 25/9/2025 14:44 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Hwang Jung Eum nhận án treo 4 năm vì biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty tính đến tháng 12/2022.

Ngày 25/9, tờ Chosun đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum (40 tuổi) nhận án treo 4 năm sau phiên tòa diễn ra sáng cùng ngày. Tòa án hình sự quận Jeju, Ban hình sự số 2 (Thẩm phán chủ tọa Lim Jae Nam) đã tổ chức phiên tòa tuyên án đối với nữ diễn viên Hwang Jung Eum về tội vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt (tham ô) và tuyên án cô 2 năm tù giam nhưng được hưởng án treo 4 năm. Tại phiên tòa xét xử trước đó, công tố đề nghị tòa tuyên án Hwang Jung Eum 3 năm tù.

Hwang Jung Eum bị truy tố không giam giữ với cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty tính đến tháng 12/2022. Theo thông tin, năm 2022, Hwang Jung Eum bị nghi nhận 700 triệu won dưới dạng tiền trả trước từ công ty do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ.

Hwang Jung Eum anh 1

Hwang Jung Eum tại phiên tòa ngày 25/9. Ảnh: Chosun.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 5. Cô bày tỏ mong muốn được bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại và tòa án chấp nhận yêu cầu này.

Sau đó, Hwang Jung Eum tiết lộ thông qua công ty quản lý cô đã hoàn trả toàn bộ số tiền biển thủ thành hai đợt, vào 30/5 và 5/6. Cô được cho là đã nộp các tài liệu liên quan lên Tòa án Quận Jeju.

Hwang Jung Eum, từng là thành viên nhóm nhạc Sugar trước khi chuyển sang diễn xuất, nổi tiếng qua các tác phẩm như High Kick Through the RoofThe Escape of the Seven: Resurrection. Cô từng vướng nhiều lùm xùm cá nhân, bao gồm chuyện ly hôn với doanh nhân Lee Youngdon.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.

Thái Linh

Hwang Jung Eum Tiền mã hóa Hwang Jung Eum sao Hàn Quốc

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Voc dang cua ca si nang 37 kg hinh anh

Vóc dáng của ca sĩ nặng 37 kg

8 giờ trước 12:33 25/9/2025

0

Sandara chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Nữ ca sĩ được khen ngợi với vóc dáng cân đối, mảnh mai.

Nu dien vien Trung Quoc suy sup hinh anh

Nữ diễn viên Trung Quốc suy sụp

15 giờ trước 05:28 25/9/2025

0

Tống Y Nhân bị nghi ngờ có mặt tại hiện trường nơi Vu Mông Lung qua đời. Nữ diễn viên mới đây lên tiếng phủ nhận.

Thieu Bao Tram xin loi hinh anh

Thiều Bảo Trâm xin lỗi

7 giờ trước 13:59 25/9/2025

0

Phía Thiều Bảo Trâm cho biết nhận lời biểu diễn ở sự kiện thông qua một bầu show. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, người này không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý