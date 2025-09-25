Hwang Jung Eum trả giá đắt

Hwang Jung Eum nhận án treo 4 năm vì biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty tính đến tháng 12/2022.

Ngày 25/9, tờ Chosun đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum (40 tuổi) nhận án treo 4 năm sau phiên tòa diễn ra sáng cùng ngày. Tòa án hình sự quận Jeju, Ban hình sự số 2 (Thẩm phán chủ tọa Lim Jae Nam) đã tổ chức phiên tòa tuyên án đối với nữ diễn viên Hwang Jung Eum về tội vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt (tham ô) và tuyên án cô 2 năm tù giam nhưng được hưởng án treo 4 năm. Tại phiên tòa xét xử trước đó, công tố đề nghị tòa tuyên án Hwang Jung Eum 3 năm tù.

Hwang Jung Eum bị truy tố không giam giữ với cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty tính đến tháng 12/2022. Theo thông tin, năm 2022, Hwang Jung Eum bị nghi nhận 700 triệu won dưới dạng tiền trả trước từ công ty do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ.

Hwang Jung Eum tại phiên tòa ngày 25/9. Ảnh: Chosun.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 5. Cô bày tỏ mong muốn được bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại và tòa án chấp nhận yêu cầu này.

Sau đó, Hwang Jung Eum tiết lộ thông qua công ty quản lý cô đã hoàn trả toàn bộ số tiền biển thủ thành hai đợt, vào 30/5 và 5/6. Cô được cho là đã nộp các tài liệu liên quan lên Tòa án Quận Jeju.

Hwang Jung Eum, từng là thành viên nhóm nhạc Sugar trước khi chuyển sang diễn xuất, nổi tiếng qua các tác phẩm như High Kick Through the Roof và The Escape of the Seven: Resurrection. Cô từng vướng nhiều lùm xùm cá nhân, bao gồm chuyện ly hôn với doanh nhân Lee Youngdon.