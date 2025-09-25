Thiều Bảo Trâm xin lỗi

Phía Thiều Bảo Trâm cho biết nhận lời biểu diễn ở sự kiện thông qua một bầu show. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, người này không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào.

Những ngày qua, nhiều sao Việt vướng ồn ào vì quảng cáo hoặc biểu diễn trong những sự kiện có trang web cá độ tài trợ, tổ chức. Trong đó có ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Trong một sự kiện có nữ ca sĩ này biểu diễn, logo của OK*** xuất hiện ngay chính giữa sân khấu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, phía ca sĩ Thiều Bảo Trâm, đại diện là Luật sư Đặng Hồng Dương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Sáng chia sẻ: “Tháng 2/2024, quản lý của Thiều Bảo Trâm nhận lời để ca sĩ biểu diễn cho một show tại Phú Thọ. Do tin tưởng phía đối tác nên quản lý của ca sĩ đã không trực tiếp trao đổi với đơn vị tổ chức mà trong suốt quá trình làm việc chỉ thông qua một bầu show. Và trong suốt quá trình trao đổi, bầu show này cũng không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào trong show diễn”.

Luật sư thay mặt Thiều Bảo Trâm phản hồi việc nữ ca sĩ biểu diễn ở sự kiện có web cá độ. Ảnh: FBNV.

Luật sư cho biết thêm, đồng thời do chủ quan, người quản lý không kiểm tra kỹ các nội dung trên poster, không gian biểu diễn dẫn đến xảy ra sự việc lần này. Ngoài biểu diễn, Thiều Bảo Trâm không tham gia bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến trang web cá độ.

Sau đó, có nguồn thông tin cho biết hình ảnh của Thiều Bảo Trâm đã bị lợi dụng để quảng cáo cho một đơn vị khác. Ngay khi phát hiện, quản lý của Thiều Bảo Trâm yêu cầu bầu show liên hệ với đơn vị tổ chức để gỡ toàn bộ hình ảnh của ca sĩ trên những bài đăng quảng bá đó và họ đã thực hiện gỡ bài đăng.

“Đến tháng 3, sau khi rút kinh nghiệm từ sự việc trên, nghi ngờ gặp tình huống tương tự trong một show diễn khác, phía Thiều Bảo Trâm cũng chủ động hủy show ngay khi biết thông tin. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và cung cấp các chứng cứ để chứng minh với cơ quan chức năng. Đây cũng là một sự cố hy hữu mà Thiều Bảo Trâm gặp lần đầu. Qua sự việc trên Thiều Bảo Trâm và ê-kíp gửi lời xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm, cũng như sẽ cẩn trọng hơn trong việc hợp tác biểu diễn với các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới”, luật sư nói thêm.

Thời gian qua, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi vì xuất hiện trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau. Ngoài ra, Lâm Chấn Huy, rapper Blacka, ca sĩ Phạm Trưởng từng diễn tại chương trình sinh nhật của web cá độ **win tại TP.HCM cách đây không lâu. Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng xuất hiện trong chương trình ăn mừng sinh nhật của website cá độ M*** từ tháng 6.