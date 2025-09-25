Vóc dáng của ca sĩ nặng 37 kg

Sandara chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Nữ ca sĩ được khen ngợi với vóc dáng cân đối, mảnh mai.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sandara khoe loạt ảnh mặc bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với vóc dáng mảnh mai, gợi cảm trong bộ đồ cam 2 mảnh rực rỡ. Loạt ảnh được chụp khi Sandara cùng các thành viên nhóm 2NE1 tới Indonesia để biểu diễn trong sự kiện Waterbomb Bali 2025.

Ở tuổi 41, Sandara vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, ngoại hình trẻ trung. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ duy trì cân nặng là 37-38 kg với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Dara chia sẻ từ nhỏ cô đã ăn rất ít nên không khó để duy trì cân nặng như hiện tại.

Hình ảnh gây chú ý của Sandara. Ảnh: @daraxxi.

Hồi đầu năm, Sandara bị chỉ trích vì kể chuyện từng hẹn hò với chàng trai 14 tuổi. Thời điểm đó, Sandara 19 tuổi và chuẩn bị ra mắt ngành giải trí. Tuy nhiên, cô đã nói dối là mới 16 tuổi để hẹn hò với chàng trai 14 tuổi. Hai người đi chơi cùng nhau vài lần. Sau đó, Sandara ra mắt và phải công khai tuổi thật nên cô chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Thời gian qua, Sandara cùng các thành viên 2NE1 tái hợp để tổ chức tour diễn. Trong khuôn khổ tour diễn, nhóm đã mang concert Welcome Back tới TP.HCM cách đây không lâu. Bên cạnh đó, Sandara tiếp tục hoạt động solo, tham gia nhiều chương trình như Video Star, Celeb Beauty 3.

Sandara Park sinh năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc. Cô ra mắt tại Philippines với album Sandara (2004) trước khi gia nhập 2NE1 dưới trướng YG Entertainment vào năm 2009. Nhóm nhạc này trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop trước khi tan rã vào năm 2016.