Vóc dáng của ca sĩ nặng 37 kg

Mới đây, trên trang cá nhân, Sandara khoe loạt ảnh mặc bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với vóc dáng mảnh mai, gợi cảm trong bộ đồ cam 2 mảnh rực rỡ. Loạt ảnh được chụp khi Sandara cùng các thành viên nhóm 2NE1 tới Indonesia để biểu diễn trong sự kiện Waterbomb Bali 2025.
Ở tuổi 41, Sandara vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, ngoại hình trẻ trung. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ duy trì cân nặng là 37-38 kg với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Dara chia sẻ từ nhỏ cô đã ăn rất ít nên không khó để duy trì cân nặng như hiện tại.
Hình ảnh gây chú ý của Sandara. Ảnh: @daraxxi.
Hồi đầu năm, Sandara bị chỉ trích vì kể chuyện từng hẹn hò với chàng trai 14 tuổi. Thời điểm đó, Sandara 19 tuổi và chuẩn bị ra mắt ngành giải trí. Tuy nhiên, cô đã nói dối là mới 16 tuổi để hẹn hò với chàng trai 14 tuổi. Hai người đi chơi cùng nhau vài lần. Sau đó, Sandara ra mắt và phải công khai tuổi thật nên cô chủ động chấm dứt mối quan hệ.
Thời gian qua, Sandara cùng các thành viên 2NE1 tái hợp để tổ chức tour diễn. Trong khuôn khổ tour diễn, nhóm đã mang concert Welcome Back tới TP.HCM cách đây không lâu. Bên cạnh đó, Sandara tiếp tục hoạt động solo, tham gia nhiều chương trình như Video Star, Celeb Beauty 3.
Sandara Park sinh năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc. Cô ra mắt tại Philippines với album Sandara (2004) trước khi gia nhập 2NE1 dưới trướng YG Entertainment vào năm 2009. Nhóm nhạc này trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop trước khi tan rã vào năm 2016.
Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?
Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.
Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.