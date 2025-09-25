10 giây bùng nổ mạng xã hội của Jung Kook

Đoạn video ghi lại cảnh tập gym, khoe cơ bắp của Jung Kook đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượt xem lớn.

Đoạn video mới đây của Jung Kook trong phòng tập với V và RM đang gây chú ý trong cộng đồng fan BTS. Em út Jung Kook gần như cởi trần, khoe cơ bắp lực lưỡng khi nâng tạ và phía sau là V, RM đang reo hò cổ vũ.

Các hình ảnh trích ra từ video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thậm chí đoạn video chỉ dài 10 giây của Jung Kook gây sốt trên nền tảng X (trước đây là Twitter) với lượt xem lớn. Người hâm mộ thích thú và khen ngợi sự chăm chỉ tập luyện của em út BTS. Trước đây, Jung Kook gắn liền với hình ảnh dễ thương nhưng sau khi nhập ngũ, anh và các thành viên đều thay đổi đáng kể. Suốt thời gian qua, Jung Kook nhiều lần gây sốt khi khoe vóc dáng ấn tượng.

Hình ảnh gây sốt của Jung Kook.

Ngày 11/6, Jung Kook và thành viên cùng nhóm là Ji Min chính thức xuất ngũ tại Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cả 2 có 18 tháng phục vụ trong Lữ đoàn Pháo binh thuộc Sư đoàn Bộ binh số 5. Tại đây, cả hai được phân công vào Lữ đoàn Pháo binh, nơi họ trải qua nhiều thử thách từ huấn luyện thể chất đến các nhiệm vụ thực chiến.

Thành viên cuối cùng xuất ngũ của BTS là Suga. Anh hoàn tất nghĩa vụ quân sự vào 21/6. Với việc cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong tháng 6/2025, BTS đang chuẩn bị cho màn tái hợp được người hâm mộ mong chờ. Theo thông báo từ HYBE, nhóm dự kiến trở lại với các hoạt động chung vào cuối năm hoặc đầu năm 2026.