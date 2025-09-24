Nhạc sĩ 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Tác giả của "Bài thánh ca buồn" Nguyễn Vũ qua đời ở tuổi 81. Tang lễ của nhạc sĩ được tổ chức từ tối 24/9 tới 26/9.

Tối 24/9, họa sĩ Bùi Đức Lâm chia sẻ thông tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả Bài thánh ca buồn - qua đời ở tuổi 81 do nhồi máu cơ tim.

“Nhận tin dữ từ con gái nhạc sĩ Nguyễn Vũ, người nhạc sĩ tài hoa, tác giả Bài thánh ca buồn và rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác. Anh vừa về nước Chúa lúc 17h30 chiều nay 24/9 do nhồi máu cơ tim. Bất ngờ và đau lòng quá anh Vũ ơi. An nghỉ anh nhé. Vĩnh biệt anh, thầy yêu quý. Nghiệt ngã cuộc đời, vừa tìm lại được anh đã mãi mãi chia xa”, họa sĩ Bùi Đức Lâm cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời ở tuổi 81.

Tang lễ của nhạc sĩ diễn ra từ tối 24/9 tới 26/9 tại phường Tân Hòa, TP.HCM. Gia đình thông báo không nhận phúng điếu kể cả hoa, trái cây, nhang đèn.

Là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, họa sĩ Bùi Đức Lâm chia sẻ người thầy của ông sống giản dị, thanh bạch và khiêm nhường.

“Đã 40 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ đó là một căn nhà cấp 4 giản dị, trên vách treo nhiều nhạc cụ sáo, đàn... Tiếp tôi là một ông trạc tứ tuần, thấp bé nhẹ cân, dáng nho nhã vẻ mặt thân thiện chứ không quá khó. Tôi còn nhớ ‘thầy Khanh’ (tên thật của nhạc sĩ Nguyễn Vũ) luôn mặc một chiếc áo kaki màu tím than cũ kỹ, cổ áo đã sờn nhưng sạch sẽ tươm tất”, họa sĩ Bùi Đức Lâm nhớ lại lần đầu gặp nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ sinh năm 1945, là tác giả của những ca khúc nổi tiếng Lời cuối cho em, Bài cuối cho người tình, Huyền thoại chiều mưa, Đêm kỷ niệm... và đặc biệt Bài thánh ca buồn. Bài thánh ca buồn là bài hát rất phổ biến, xuất hiện hàng năm trong lễ Giáng sinh.