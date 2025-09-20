Nhạc sĩ Mỹ cùng vợ con thiệt mạng trong tai nạn máy bay

Brett James cùng vợ và con gái riêng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay tại rừng rậm ở Franklin, Bắc Carolina.

The Guardian đưa tin Brett James, nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy, người có công trong việc phổ nhạc bài hát ăn khách Jesus, Take the Wheel của Carrie Underwood, đã tử nạn cùng vợ và con gái riêng trong một vụ tai nạn máy bay.

Chiếc máy bay Cirrus SR22T gặp nạn "trong hoàn cảnh chưa rõ" tại khu vực rừng rậm ở Franklin, Bắc Carolina. Theo hãng thông tấn Associated Press, máy bay cất cánh từ sân bay John C Tune ở Nashville, Tennessee.

Theo hồ sơ chuyến bay trực tuyến, máy bay được đăng ký dưới tên hợp pháp của James, Brett Cornelius. Hai người khác trên máy bay là Melody Carole và Meryl Maxwell Wilson. Hiện chưa rõ James có phải phi công hay không.

Hình ảnh Brett James trước khi qua đời và hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lawrence Lucier/FilmMagic; WLOS News 13.

Các báo cáo xác định Carole là vợ của James và Wilson là con gái riêng của anh. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn chết người này.

Hội danh vọng nhạc sĩ Nashville đã bày tỏ sự thương tiếc Brett James. Trong một tuyên bố với CNN, giám đốc điều hành của hội nói về James: “Ông ấy là một người tốt bụng, hào phóng và đáng yêu. Chúng tôi cùng gia đình Brett và toàn thể ngành công nghiệp âm nhạc đau buồn không chỉ vì sự ra đi đột ngột của anh mà còn vì những bài hát anh đã viết nên. Những bài hát có thể khiến chúng ta mỉm cười và khóc trong nhiều năm, nhiều thập kỷ tới”.

Là một nhạc sĩ kỳ cựu, James được biết đến với vai trò đồng sáng tác bài hát Jesus, Take the Wheel, do Carrie Underwood trình bày và giành giải Grammy cho ca khúc nhạc đồng quê hay nhất năm 2006.

Brett James (sinh năm 1968) có hơn 500 bài hát được các nghệ sĩ thu âm. Những người từng cộng tác với anh bao gồm Faith Kill, Luke Bryan, Keith Urban, Kelly Clarkson, Meghan Trainor và Nick Jonas…

Thương tiếc sự ra đi của James, Underwood viết: “Có những điều thật khó hiểu. Sự mất mát của Brett James đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng người yêu nhạc lớn lao đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Sự ra đi của Brett để lại một khoảng trống trong mỗi chúng ta mà tôi sợ rằng sẽ không bao giờ biến mất”.