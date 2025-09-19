Hàng loạt sao Hàn bị điều tra

Ngày 19/9, Yonhap News đưa tin cảnh sát Seoul đã mở cuộc điều tra đối với nam diễn viên Kang Dong Won, ca sĩ CL của nhóm 2NE1 và ngôi sao nhạc trot Song Ga In về cáo buộc họ điều hành hoặc tiến hành hoạt động thông qua các công ty giải trí nhưng không đăng ký.
Sở Cảnh sát Yongsan xác nhận vào 19/9, đơn khiếu nại liên quan đến Kang Dong Won, CL đã được nộp và chuyển đến đơn vị điều tra. Cùng ngày, một đơn khiếu nại tương tự nhắm vào Song Ga In cũng được chuyển đến Sở Cảnh sát Seocho.
Kang Dong Won và CL bị điều tra. Ảnh: Seoul.
Các khiếu nại do một công dân đệ trình cho rằng những người nổi tiếng đã thành lập công ty mà không tuân thủ yêu cầu đăng ký bắt buộc theo Đạo luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Công cộng.
Điều 26 của Luật quy định việc điều hành một công ty quản lý giải trí phải được đăng ký chính thức. Vi phạm có thể dẫn đến án tù lên đến hai năm hoặc tiền phạt lên đến 20 triệu won (khoảng 14.500 USD).
Gần đây, nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc khác, bao gồm Ock Joo Hyun và Sung Si Kyung cũng bị điều hành với lý do tương tự.
Đồn cảnh sát phía Bắc Namyangju, đơn vị tiếp nhận vụ án liên quan đến Ock Joo Hyun xác nhận vào 12/9, vụ án đã được chuyển cho bộ phận điều tra để tiến hành thẩm vấn. Ock Joo Hyun bị tố cáo điều hành một công ty giải trí chưa đăng ký.
|
Ock Joo Hyun đối mặt với tranh cãi. Ảnh: JoongAng Ilbo.
Theo đơn khiếu nại, nguyên đơn nhấn mạnh: “Tranh cãi này là một lời nhắc nhở rằng việc tuân thủ pháp luật là yếu tố then chốt để cạnh tranh trong ngành giải trí. Việc đăng ký không phải là tùy chọn mà là bắt buộc”.
Đáp lại, đội ngũ của Ock Joo Hyun giải thích: “Ba năm trước, khi công ty mới thành lập, chúng tôi đã chuẩn bị đăng ký và thậm chí hoàn thành đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, một số bước hành chính sau đó đã bị bỏ sót. Sau khi nhận ra sai sót, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục khắc phục và đang chờ đăng ký chính thức”.
