Chuyện tình 14 năm của cặp sao được ngưỡng mộ nhất Thái Lan

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn tình yêu ngọt ngào suốt 14 năm, Yaya cho rằng điều cần thiết là giao tiếp. Cô giải thích: "Tôi cảm thấy hầu hết vấn đề phát sinh vì chúng ta có xu hướng nghĩ những người chúng ta sống cùng hàng ngày sẽ hiểu những gì chúng ta muốn truyền đạt, mặc dù chúng ta có thể không nói với họ 100% sự thật. Vì vậy, tôi nghĩ khi nói chuyện với những người chúng ta yêu thương, nếu muốn họ hiểu, chúng ta nên nói rõ cho họ biết. Hãy giải thích rõ ràng điều bạn muốn để bạn không phải ngồi đó thắc mắc tại sao anh ấy không làm điều này, tại sao anh ấy không hiểu. Đôi khi suy nghĩ của mọi người không cùng chung một hướng. Hãy trò chuyện để hiểu nhau hơn". Ảnh: @urassayas.