Chuyện tình 14 năm của cặp sao được ngưỡng mộ nhất Thái Lan

Cặp sao Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya vừa kỷ niệm 14 năm bên nhau. Ngày 18/9, Yaya Urassaya chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tình tứ bên bạn trai. Nữ diễn viên viết: “Chúc mừng kỷ niệm tình yêu của em. 14 năm bên nhau và năm sau, em sẽ là vợ của anh”. Trong khi đó, Nadech nhắn nhủ: "Mãi mãi là của em, em cũng mãi mãi là của anh. Cảm ơn tình yêu của em". Cả Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đều là ngôi sao hàng đầu tại Thái Lan. Do đó, cặp sao có lượng fan đông đảo, đồng thời luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: @kugimiyas, @urassayas.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Thairath, Yaya cho biết cô may mắn khi được ở bên người đàn ông tốt bụng, tử tế như Nadech. “Tôi rất may mắn khi tìm được một người thúc đẩy tôi đạt được mục tiêu. Nếu phải cho lời khuyên, tôi sẽ nói là hãy tìm một người mà bạn cảm thấy phù hợp. Tôi biết mình rất may mắn. Không phải khoe khoang đâu, nhưng tôi chỉ muốn trở nên tốt đẹp hơn thôi", nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: @urassayas.
"Tôi thích anh ấy vì anh là một người rất tự nhiên. Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ có thể nói dối tôi. Anh ấy thực sự không thể giữ bí mật và làm mọi thứ một cách dễ thương. Vậy nên tôi cảm thấy dạo này chúng tôi vẫn còn khá nhiều khoảnh khắc chưa thực sự trưởng thành. Tôi mừng là anh ấy cũng chấp nhận một Yaya khá ngốc nghếch ở độ tuổi của chúng tôi. Khi ở cùng nhau, chúng tôi có thể thoải mái làm những điều mình thích. Mọi người có thể hơi sốc khi thấy hành động trẻ con của chúng tôi đó", nữ diễn viên chia sẻ thêm. Ảnh: @urassayas.
Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn tình yêu ngọt ngào suốt 14 năm, Yaya cho rằng điều cần thiết là giao tiếp. Cô giải thích: "Tôi cảm thấy hầu hết vấn đề phát sinh vì chúng ta có xu hướng nghĩ những người chúng ta sống cùng hàng ngày sẽ hiểu những gì chúng ta muốn truyền đạt, mặc dù chúng ta có thể không nói với họ 100% sự thật. Vì vậy, tôi nghĩ khi nói chuyện với những người chúng ta yêu thương, nếu muốn họ hiểu, chúng ta nên nói rõ cho họ biết. Hãy giải thích rõ ràng điều bạn muốn để bạn không phải ngồi đó thắc mắc tại sao anh ấy không làm điều này, tại sao anh ấy không hiểu. Đôi khi suy nghĩ của mọi người không cùng chung một hướng. Hãy trò chuyện để hiểu nhau hơn". Ảnh: @urassayas.
Nadech (sinh năm 1991) mang trong mình hai dòng máu Thái - Áo, trong khi bạn gái anh sinh năm 1993 là con lai Thái - Na Uy. Họ quen nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Chuyện tình hoàng tử phát sóng năm 2010 phát trên kênh CH3. Theo Thairath TV, họ là cặp sao hàng đầu Thái Lan và kiếm được 900.000 baht (tương đương 24.135 USD) khi cùng nhau tham dự sự kiện. Đây là mức phí cao nhất với các cặp sao Thái. Giữa năm 2023, Nadech Kugimiya cầu hôn bạn gái khi du lịch Thụy Điển. Suốt thời gian qua, họ chuẩn bị cho lễ cưới. Ảnh: @urassayas.
Hồi tháng 7, cặp sao tiết lộ với MGR Online họ sẽ tổ chức 3 hôn lễ. Một lễ cưới theo phong cách Isan, Thái Lan. Hai lễ cưới còn lại được diễn ra tại Na Uy và Bangkok. Hôn lễ ở Na Uy dự kiến có khoảng 40-50 khách mời, gồm những người thân và bạn bè gần gũi nhất. Cả hai đã dành một tháng ở nước ngoài để du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Ảnh: @kugimiyas, @urassayas.
Yaya Urassaya có 18 năm hoạt động trong ngành, trong đó 14 năm là ở bên Nadech Kugimiya. Theo tờ Thairath, Yaya đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm nhưng danh tiếng và độ nổi tiếng của cô chưa bao giờ giảm sút. Cô dần dần phát triển kỹ năng diễn xuất và trở thành một siêu sao trong ngành giải trí. Gần đây, Yaya làm việc với ê-kíp Hollywood trong bộ phim bom tấn Home Sweet Home Rebirth, hợp tác với William Moseley và Alexander Lee. Ảnh: @urassayas.
