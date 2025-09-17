Tại lễ khai giảng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Châu Anh nhận bằng khen và được thăng quân hàm trước niên hạn.

Sáng 17/9, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham dự lễ khai giảng của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tại đây, cô nhận lời chúc mừng, bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Ảnh: FBNV.

Theo thông tin từ nhà trường và BTC Hoa hậu Việt Nam, sau lễ khai giảng, Á hậu Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Châu Anh là quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành ngôi vị á hậu.

Thời gian qua, Châu Anh thực hiện các hoạt động trên cương vị á hậu. Người đẹp cho biết cô luôn cố gắng cân bằng công việc với tư cách á hậu đồng thời hoàn thành tốt vai trò nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vừa qua, Châu Anh cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra ở Huế vào tháng 6, Châu Anh giành ngôi vị á hậu 1. Khi đó, Châu Anh là thiếu úy quân đội, công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trần Ngọc Châu Anh từ những vòng đầu tiên đã là gương mặt nổi bật. Cô đến từ Hà Nội, cao 1,7 m. Tới chung kết, cô tiếp tục ghi dấu ấn với kỹ năng trình diễn tốt, tự tin, hình thể nổi bật và câu trả lời ứng xử ấn tượng.