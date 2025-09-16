Thúy Diễm sau ồn ào

Sau thời gian vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân, Thúy Diễm được ông xã đưa đi du lịch để lấy lại tinh thần.

Khép lại ồn ào, Thúy Diễm cùng gia đình du lịch Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Nữ diễn viên chia sẻ: “Nhõng nhẽo tí cho chồng dắt đi chơi. Ai cũng kêu bà đi chơi hay đi định cư vậy”. Trong hình ảnh do Thúy Diễm chia sẻ, cô cùng Lương Thế Thành đứng trước quầy làm thủ tục ở sân bay. Cả hai mặc trang phục đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt. Bên cạnh họ là 4 chiếc vali lớn. Trong khi đó, Lương Thế Thành bày tỏ: “Mấy nay em than buồn nên đưa em đi chơi cho em vui”.

Tới trưa 16/9, Thúy Diễm chia sẻ video ghi lại cảnh cô nằm đọc sách, kèm theo chú thích ngắn gọn: “Yên bình”.

Vợ chồng Thúy Diễm nghỉ ngơi sau những ngày sóng gió. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, vợ chồng nữ diễn viên vướng bàn tán. Sự việc bắt nguồn từ nụ hôn của Thúy Diễm với đồng nghiệp được cho là mạnh bạo trên sân khấu kịch. Từ đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Thúy Diễm và Lương Thế Thành rạn nứt hôn nhân. Sau đó, 2 diễn viên lần lượt lên tiếng.

Thúy Diễm chia sẻ: “Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua rất nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà Diễm lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý”.

Tiếp đó, Lương Thế Thành phản hồi: “Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Chúng tôi vẫn đang rất bình thường và vui vẻ".

Tới 13/9, Thúy Diễm tiếp tục có bài viết liên quan đến sự việc. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn khép lại câu chuyện. Thúy Diễm khẳng định sẽ không đôi co hay lên tiếng về vấn đề này nữa.

“Chúng tôi xin phép dừng lại sự việc này, sẽ không đôi co hay lên tiếng gì nữa vì tất cả đã quá đủ. Ai hiểu sẽ yêu, ai cố tình ghét rồi, có nói gì cũng vậy. Chúng tôi còn giữ tinh thần cho những thứ ý nghĩa hơn trong cuộc sống và làm nghề thật tốt”, Thúy Diễm chia sẻ.