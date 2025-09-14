Huỳnh Anh bị chấn thương

Trưa 14/9, tập 7 của chương trình Sao nhập ngũ lên sóng. Ở phần thử thách giành bóng, sau 3 trận đấu liên tục, Huỳnh Anh phải đối đầu với Double2T và Thiên Ân. Tuy nhiên, ngay khi bước ra sàn đấu, Huỳnh Anh đã ngã gục vì bị chấn thương. Sau đó, nam diễn viên liên tục kêu lên: “Trật khớp gối rồi”.
Huỳnh Anh chia sẻ anh đã bị đau chân khoảng một tuần trước đó nên khi bước vào phần thi đấu, cần chạy nhanh, nam diễn viên gặp chấn thương. Ở diễn biến tiếp theo, đồng chí đội trưởng thông báo Huỳnh Anh vì chấn thương nên không thể tiếp tục thi đấu.
Huỳnh Anh bị thương ở chân sau một thử thách của chương trình.
Năm nay, Sao nhập ngũ bước vào mùa thứ 16. Chương trình truyền hình thực tế này đánh dấu cột mốc mới với 30 nghệ sĩ - gấp 3 lần quy mô các mùa trước. Trong các tập, dàn nghệ sĩ nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe trước các thử thách khắc nghiệt của chương trình. Trong tập 7, Chi Pu cũng xin rút khỏi thử thách lái xe tăng vì có dấu hiệu kiệt sức.
Trong khi đó, Huỳnh Anh sinh năm 1992, được biết tới qua các bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Mùa xuân ở lại…
Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đăng ký kết hôn ngày 25/4/2024. Sau đó, hai người hưởng tuần trăng mật trong khoảng một tuần ở Lệ Giang, Shangri-la. Ngày 6/6/2024, MC Lan Phương chia sẻ loạt ảnh cưới với Huỳnh Anh.
