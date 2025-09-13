Dàn chị đẹp sau khi tạo cơn sốt

Hai mùa của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với sự tham gia của 60 chị đẹp ở đủ lứa tuổi đã thành công rực rỡ. Chương trình giúp nhiều chị đẹp từng rút lui nhiều năm khỏi giới giải trí thành công trở lại, hâm nóng tên tuổi. Hạnh Sino cũng được chú ý hơn nhờ chương trình này. Không tiến tới chung kết của mùa 2 nhưng Hạnh Sino được quan tâm trở lại. Sau khi rời chương trình, Hạnh Sino trở lại cuộc sống hàng ngày, nơi cô tập trung nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Trong loạt hình mới chia sẻ, Hạnh Sino được khen ngợi với vóc dáng cân đối, gợi cảm khi mặc bikini.

Sau Chị đẹp đạp gió, Minh Hằng có nhiều lịch trình, đan xen đó là những chuyến du lịch, chơi thể thao… Nữ ca sĩ thậm chí mới đây được ông xã tặng hệ thống 12 sân pickleball trong nhà ở khu vực An Phú (TP.HCM) để phục vụ sở thích cá nhân kết hợp kinh doanh.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nhân tố nổi bật nhất ở Chị đẹp đạp gió. Nữ ca sĩ thu hút lượng fan đông đảo sau chương trình, nhờ đó đắt show dự sự kiện. Thời gian qua, Thiều Bảo Trâm tham gia nhiều hoạt động giải trí, đồng thời phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ trung thành với phong cách gợi cảm, quyến rũ. Trong fan meeting diễn ra tại TP.HCM vào tháng 6, Thiều Bảo Trâm thậm chí gây tranh luận vì mặc trang phục được nhận xét là quá hở hang, gợi cảm.

Trong khi đó, Trang Pháp là quán quân của chương trình mùa 1. Sau chương trình, nữ ca sĩ này vẫn giữ được sức nóng. Nhờ đó, cô có lượng show diễn dày đặc, đồng thời là thành viên cố định của chương trình Sao nhập ngũ đang lên sóng. Nữ ca sĩ cũng phát hàn nhiều sản phẩm âm nhạc.

Diệp Lâm Anh vừa đón sinh nhật tuổi 36 bằng bữa tiệc có đông đảo bạn bè và bạn trai tin đồn kém 11 tuổi là Phạm Kiên tham gia. Bên cạnh việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong các chuyến đi của nữ ca sĩ thường có sự đồng hành của bạn trai cô. Tháng 6, Phạm Kiên cùng Diệp Lâm Anh du lịch ở Hội An. Hai con của Diệp Lâm Anh cũng có mặt trong chuyến đi này.

Ngoài các hoạt động chung với nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby thời gian qua tập trung cho việc kinh doanh và du lịch, nghỉ dưỡng. Cô tiếp tục lối sống sang chảnh với những chuyến du lịch ở nơi đắt đỏ, dùng đồ hiệu. Thỉnh thoảng, cô cùng các thành viên nhóm LUNAS gặp mặt, ăn uống, cà phê cùng nhau.

Nhờ thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1, sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc càng thăng hoa. Cô liên tục tham gia các sự kiện. Ninh Dương Lan Ngọc cũng được xác nhận là thành viên nữ duy nhất của Running Man mùa thứ 3 sắp lên sóng. Cô cũng tham gia Sao nhập ngũ nhưng sau đó phải rút lui vì chấn thương.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.