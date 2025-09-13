Nữ ca sĩ 'lột xác' ngoạn mục sau khi giảm 12 kg

Theo tờ Chosun, thành viên nhóm WJSN là Dayoung mới đây tiết lộ cô đã giảm 12 kg. Xuất hiện trên kênh YouTube Moonbyulida cùng Moonbyul của MAMAMOO, Dayoung chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã giảm được khoảng 12 kg. Đầu tiên, tôi giảm một ít cân tổng thể, sau đó tôi làm săn chắc các vùng còn lại. Tôi đã thực hiện cả ba bước: tập thể dục, ăn kiêng và chăm sóc cơ thể”. Ảnh: Starship Entertainment.

Dayoung cũng giới thiệu những món ăn cô đang yêu thích. Theo Dayoung, cô ăn sữa chua mỗi ngày và yến mạch vào bữa sáng. Trên Instagram, cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh trong các buổi tập Pilates. Sau khi giảm cân, Dayoung thay đổi hình tượng. Thay vì dễ thương, trẻ trung như trước, gần đây, Dayoung theo đuổi phong cách cá tính, quyến rũ hơn. Ảnh: Starship Entertainment.

Sữa chua Hy Lạp, thứ Dayoung ăn hàng ngày, là một loại thực phẩm hiệu quả trong các chế độ ăn kiêng. 100 g sữa chua Hy Lạp chứa khoảng 11 g protein. Với lượng protein cao hơn so với các loại thực phẩm giàu carbohydrate, sữa chua Hy Lạp tiêu hóa chậm hơn, giúp duy trì cảm giác no và giảm khẩu phần ăn. Ảnh: Starship Entertainment, Xports News.

Dayoung ăn yến mạch vào bữa sáng. Đây là món ăn giàu protein, axit amin thiết yếu và các vi chất dinh dưỡng như canxi, kali, sắt, magiê, phốt pho. Hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch giúp kéo dài cảm giác no. Khoảng 4-5% chất xơ trong yến mạch là beta-glucan, giúp giảm táo bón và đào thải chất thải ra khỏi ruột, rất hiệu quả cho việc ăn kiêng. Ảnh: Starship Entertainment.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, pilates, bài tập Dayoung thường xuyên tập luyện, rất hiệu quả trong việc giúp cơ thể săn chắc. Trong quá trình tập Pilates, cơ thể sử dụng mô mỡ để liên tục cung cấp oxy và năng lượng cho cơ bắp, kích thích các tế bào mỡ và giúp đốt cháy vùng mỡ cứng đầu. Ảnh: Starship Entertainment.

Dayoung là một ca sĩ, diễn viên và vũ công người Hàn Quốc, nổi bật với vai trò lead vocalist trong nhóm nhạc thần tượng Cosmic Girls (hay WJSN - viết tắt của Would Kind of Starship). Với giọng hát trong trẻo, năng động và khả năng biểu diễn cuốn hút, cô được đông đảo khán giả yêu mến. Dayoung gần đây bứt phá với ca khúc solo. Ảnh: Starship Entertainment.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.