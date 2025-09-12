Hari Won nhập viện

Hari Won chia sẻ cô nhập viện truyền dịch và lấy thuốc. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe.

Ngày 12/9, Hari Won chia sẻ video cô nằm trong bệnh viện và cho biết phải truyền dịch, lấy thuốc. Thời gian qua, sức khỏe của Hari Won bị ảnh hưởng bởi lịch trình công việc. Kèm theo video, Hari Won trấn an người hâm mộ cô đã ổn định và cải thiện hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi cô có lịch làm việc vào 13/9 nên không thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Hari Won thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Hari Won từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2024, Hari Won bị sưng mặt, tụ máu bầm bên trong và phải hủy tất cả lịch trình công việc trong một tuần.

Cuối năm 2022, cô gặp tình trạng bị sưng ở tay, đau cơ, người mệt mỏi và được chẩn đoán liệt bell trái (liệt cơ mặt) do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt tổn thương. Sau đó, bà xã Trấn Thành phải liên tục bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để điều trị.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, Hari Won tâm sự cô không biết có thể sinh con được không. Đổi lại, cô thấy may mắn vì luôn có Trấn Thành ở bên chăm sóc, động viên. Hari Won mắc ung thư ở tuổi 27 và trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Hiện tại, cổ tử cung của cô rất ngắn nên khó giữ được thai.

Sau đó, Trấn Thành lên tiếng động viên bà xã. Nam MC nhắn nhủ với vợ: “Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo. Nếu chỉ còn được nhớ điều duy nhất trên thế giới này, chắc anh cũng sẽ chọn nhớ về em”.