Hari Won nhập viện

  • Thứ sáu, 12/9/2025 19:06 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Hari Won chia sẻ cô nhập viện truyền dịch và lấy thuốc. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe.

Ngày 12/9, Hari Won chia sẻ video cô nằm trong bệnh viện và cho biết phải truyền dịch, lấy thuốc. Thời gian qua, sức khỏe của Hari Won bị ảnh hưởng bởi lịch trình công việc. Kèm theo video, Hari Won trấn an người hâm mộ cô đã ổn định và cải thiện hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi cô có lịch làm việc vào 13/9 nên không thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Hari Won nhap vien anh 1

Hari Won thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Hari Won từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2024, Hari Won bị sưng mặt, tụ máu bầm bên trong và phải hủy tất cả lịch trình công việc trong một tuần.

Cuối năm 2022, cô gặp tình trạng bị sưng ở tay, đau cơ, người mệt mỏi và được chẩn đoán liệt bell trái (liệt cơ mặt) do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt tổn thương. Sau đó, bà xã Trấn Thành phải liên tục bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để điều trị.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, Hari Won tâm sự cô không biết có thể sinh con được không. Đổi lại, cô thấy may mắn vì luôn có Trấn Thành ở bên chăm sóc, động viên. Hari Won mắc ung thư ở tuổi 27 và trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Hiện tại, cổ tử cung của cô rất ngắn nên khó giữ được thai.

Sau đó, Trấn Thành lên tiếng động viên bà xã. Nam MC nhắn nhủ với vợ: “Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo. Nếu chỉ còn được nhớ điều duy nhất trên thế giới này, chắc anh cũng sẽ chọn nhớ về em”.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Minh Hạo

Hari Won nhập viện Trấn Thành Hari Won Hari Won Trấn Thành

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Hari Won

    Hari Won

    Hari Won (하리원) tên thật Lưu Esther, là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Cô mang hai dòng máu Hàn Quốc và Việt Nam. Hari Won được biết đến cùng với rapper Đinh Tiến Đạt, tuy nhiên tháng 01/2016, cô chính thức xác nhận chuyện chia tay với rapper sau 9 năm hẹn hò. Ngày 25/12/2016, Hari Won kết hôn với Trấn Thành. Tháng 10/2017, Hari phát hành tự truyện mang tên Cỏ Hạnh Phúc.

    Bạn có biết: Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”. Won là cách gọi họ Nguyễn trong tiếng Hàn.

    • Ngày sinh: 22/6/1985
    • Phim nổi bật: Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Bệnh viện ma, 49 ngày
    • Album nhạc: Hoa Tuyết (Single) (2013) Hương Đêm Bay Xa (2014) Mùa Xuân Trở Về (2015) Khóc (Single) (2015) Lời Tỏ Tình (Single) (2015) Con Gái Có Quyền Điệu (Single) (2015) Love You Hate You (2015) Làm Sao Để Yêu (Single) (2016) Anh Cứ Đi Đi (Single) (2016) Yêu Không Hối Hận (Single) (2016) Cuối Cùng Anh Cũng Đến (Single) (2017)

    FacebookZing Mp3YoutubeWebsite

