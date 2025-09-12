Các em xinh gây sốc

Trong buổi tổng duyệt mới đây của Em xinh “say hi”, các nghệ sĩ gây sốc khi xuất hiện với những tạo hình khá kỳ quặc. Chẳng hạn, Phương Mỹ Chi chọn tạo hình Na Tra, Lâm Bảo Ngọc với concept minions, Bảo Anh hóa thân thành Tôn Ngô Không trong bộ đồ vàng, Hoàng Duyên mặc đồ bộ, đội nón lá, mang thêm gánh hàng rong.
Trong khi đó, Yeolan mặc bộ đồ quen thuộc của các nhân viên bán xăng, Orange gây choáng khi xuất hiện với kiểu đầu trọc. Quỳnh Anh Shyn thậm chí mặc đồ bệnh nhân và băng bó phần mũi như thể cô vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Một số em xinh khác mặc bộ đồ người Nhện, đồ bóng đá hay đeo mặt nạ gà…
Hình ảnh các em xinh trong buổi tổng duyệt. Ảnh: NSX.
Kiểu mặc đồ độc lạ này đã được dàn Anh trai “say hi” áp dụng trong các buổi tập luyện trước đó của họ và thành công thu hút sự chú ý, bàn tán từ khán giả.
Đêm nhạc đầu tiên của Em xinh “say hi” diễn ra ngày 13/9 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Vé concert Em xinh “say hi” có giá từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, chia thành hai khu vực đứng và ngồi. Tốc độ bán vé của các em xinh chậm hơn nhiều so với anh trai. Trong khi đó, Anh trai “say hi” thành công tổ chức 8 concert với lượng khán giả lên tới hàng trăm nghìn người.
Em xinh “say hi” có sự tham gia của 30 nghệ sĩ nữ với kịch bản tương tự Anh trai “say hi”. Trong đêm chung kết, các em xinh lọt Best5 gồm Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Họ là những em xinh có lượt bình chọn cao nhất.
