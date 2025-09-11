Mẹ của Jack phản bác

Sau khi Thiên An có 2 bài đăng vào 10/9, mẹ của Jack là bà Cẩm Loan lên tiếng phản bác. Chia sẻ giữa hai phía đang gây bàn tán trong dư luận.

Trong diễn biến tiếp theo, mẹ của Jack là bà Cẩm Loan lên tiếng phản bác thông qua trang cá nhân. Trong bài đăng dài vào rạng sáng 11/9, bà Cẩm Loan không nhắc tên cụ thể bất kỳ ai, song nội dung khớp với những gì Thiên An chia sẻ trước đó.

Theo bà Cẩm Loan, về việc từ chối làm giấy khai sinh, lý do là thời điểm đó "không có danh phận, không giấy đăng ký kết hôn, kkhông cho phép tiếp cận con và cũng không cung cấp bất kỳ chứng cứ xác minh huyết thống nào".

Jack và mẹ trong họp báo cách đây không lâu. Ảnh: Hoàng Vũ.

Tiếp đó, về vấn đề xét nghiệm ADN, bà Cẩm Loan chia sẻ: “Thật sự, tinh thần bạn có ổn không. Không ai gây áp lực với bạn cả. Đó là quy trình pháp lý bắt buộc mà cả hai bên cần thực hiện vì quyền lợi của đứa bé".

Mẹ Jack cũng một lần nữa khẳng định 5 năm qua chưa được gặp bé Đ. với nhiều lý do. Theo bà Loan, ai vu khống ai, sự thật sẽ sáng tỏ.

“Tại sao phải viết những điều lan man, lộn xộn để mọi người nhìn ra hết sự thật một cách dễ dàng như vậy. Nếu nói về ‘ép đường cùng’, không ai hơn được bạn. 5 năm qua là quá đủ cho sự chịu đựng. Muốn nhận con, chúng tôi phải liên hệ với người đang nuôi dưỡng bé.Lúc thì bạn lên mạng nói ‘bỏ con’, lúc lại bảo ‘không có ba, không có bà nội’, vậy chúng tôi lấy tư cách gì để liên lạc với bạn. Ra tòa là cách duy nhất và đúng trình tự pháp lý”, bà Cẩm Loan nhấn mạnh.

Cuối cùng, mẹ Jack cho biết mong giải quyết sự việc lần này bằng pháp luật và hy vọng phía bên kia gửi đơn đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý mọi việc nhanh chóng.

Trong ngày 10/9, Thiên An 2 lần đăng bài viết trên story. Lần đầu tiên, cô chia sẻ: “Từ chối làm khai sinh, rồi giờ gây áp lực để xét nghiệm ADN. Chưa có tên trong khai sinh đã vậy. Có tên rồi chắc cướp con tôi quá. Đời tôi coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng đến con tôi”.

Tới đêm cùng ngày, cô tiếp tục viết: “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn nhận con phải liên lạc với người nuôi con, chứ không phải kiện ra tòa hay lên họp báo vu khống 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận, thà không có thì hơn. Bằng chứng, vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai”.

Ồn ào giữa Jack và Thiên An kéo dài từ 2021 đến nay.

Hồi tháng 3, Jack nộp đơn kiện Thiên An, yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh năm 2021) là con ruột của mình và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm việc thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Vụ án hôn nhân gia đình hiện được Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM thụ lý.