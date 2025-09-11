Thương Tín không thể đi lại

Nhạc sĩ Tô Hiếu mới đây có chuyến công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhạc sĩ đã đến thăm Thương Tín. Tô Hiếu chia sẻ hiện tại sức khỏe của Thương Tín ổn định nhưng ông ít nói chuyện và khó đi lại.
“Sức khỏe Thương Tín ổn định, tăng được 3-4 kg so với trước đó, nhưng chân không còn đi đứng được, chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc. Anh ấy ít nói, trầm buồn, nhớ TP.HCM, công việc và con gái”, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.
Hình ảnh Tô Hiếu gặp Thương Tín gần đây. Ảnh: FB Tô Hiếu.
Theo Tô Hiếu, Thương Tín buồn nên ít trò chuyện. Chỉ khi nào đồng nghiệp hỏi, Thương Tín mới trả lời. Thời gian qua, hai người cũng ít trò chuyện với nhau. Hiện tại, em trai của Thương Tín đã bán nhà ở Phan Thiết để về Khánh Hòa chăm sóc anh trai và mẹ.
Thời gian gần đây, sức khỏe của Thương Tín ngày càng yếu. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.
Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật. Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Thương Tín ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.
