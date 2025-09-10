"Twelve" quy tụ dàn sao hạng A với vốn đầu tư khoảng 18 tỷ won. Tuy nhiên, mức rating của phim giảm mạnh sau mỗi tập phim.

Ma Dong Seok, Park Hyung Sik, Seo In Guk, Sung Dong Il, Go Kyu Pil... quy tụ trong bộ phim tưởng “bom tấm” là Twelve nhưng hóa ra “bom xịt”. Theo MHN, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa ra những đánh giá gay gắt về Twelve, với những tiêu đề như "Vũ trụ Ma Dong Seok đang khủng hoảng".

Tại sao những diễn viên tài năng và hàng đầu này lại không thể hiện được bản lĩnh của mình trong Twelve? Suy cho cùng, thành công hay thất bại của một bộ phim không nằm ở diễn viên, mà nằm ở cốt truyện, tờ Disptach nhận định.

Thất bại của dàn sao hạng A

Nếu chỉ xét riêng số tiền đầu tư, Twelve là một bom tấn thực sự. Chỉ riêng LG U+ được cho là đã chi khoảng 18 tỷ won cho bộ phim. Bên cạnh đó, dàn diễn viên bao gồm rất nhiều gương mặt hàng đầu như Ma Dong Seok, Park Hyung Sik, Seo In Guk và Sung Dong Il. Mức thù lao của các diễn viên kể trên rất cao. Riêng thù lao của Ma Dong Seok được cho là khoảng 500 triệu won mỗi tập.

Phim ra mắt với tỷ suất người xem 8,1%. Con số đó cho thấy bộ phim đã được khán giả mong đợi và kỳ vọng như thế nào. Tuy nhiên, rating của Twelve giảm dần qua từng tập. Chỉ sau 4 tập, mức rating đã giảm một nửa, (lần lượt là 8,1%, 5,9%, 4,2% và 3,1% ). Đến tập mới nhất là tập 6, rating của phim chỉ còn 2,6%. Theo tờ IZE, đây là con số gây sốc đối với một bộ phim được mong đợi từ lâu và vốn được quảng bá là "Vũ trụ Ma Dong Seok".

Điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng toàn diện này nằm ở khâu lập kế hoạch sai lầm. Ma Dong Seok đã mơ về một bộ phim anh hùng theo phong cách Hàn Quốc. Và trên thực tế, ý tưởng phim rất mới mẻ. Ý tưởng là biến cung hoàng đạo phương Đông thành anh hùng Hàn Quốc là rất thú vị, sáng tạo. Theo đó, 12 con giáp sống dưới hình dạng con người, kết hợp với các yếu tố phương Tây như phong ấn yêu ma, phá vỡ rào cản... đã tạo nên khởi đầu rất hấp dẫn cho Twelve.

Twelve quy tụ dàn sao nổi tiếng nhưng không thành công như mong đợi. Ảnh: News1.

Tiền đề triệu hồi 12 con giáp của Hàn Quốc thành những anh hùng chiến đấu chống lại cái ác, cùng với vai diễn Hổ của Ma Dong Seok, đã đủ khơi gợi sự tò mò của công chúng.

Các tập phim đã lên sóng được dùng để giải thích về hiện tại và quá khứ của các nhân vật nhưng theo cách rất rời rạc, buồn tẻ. Hơn nữa, 12 cung hoàng đạo quá bất tài để được gọi là anh hùng, tờ Dispatch nhấn mạnh. Có lẽ lấy tiền đề ban đầu là "các thiên thần đã mất đi sức mạnh", nên hầu hết thiên thần đều giơ nắm đấm lên rồi bất lực gục ngã trước đòn tấn công của lũ quỷ.

Một đại diện trong đoàn phim giải thích với Dispatch: "Các anh hùng đã mất đi sức mạnh ở phần 1 và rồi họ sẽ tìm lại được sức mạnh trong phần 2. Hiện tại, các nhân vật đều không thể sử dụng sức mạnh của họ".

Vấn đề tiếp theo nằm ở thế giới quan hời hợt và sự thiếu trau chuốt trong các cảnh quay. Các cảnh chiến đấu giữa 12 con giáp thiếu sự căng thẳng do lời thoại vụng về và kỹ xảo đồ họa kém, hành động thì thô thiển và lỗi thời, gợi nhớ đến những bộ phim thiếu nhi ngày xưa, tờ IZE bình luận.

Mạch truyện không duy trì được sự căng thẳng, đôi chỗ còn lỏng lẻo, cản trở sự nhập tâm của người xem. Ngay cả những cảnh Ma Dong Seok vung nắm đấm cũng không còn hấp dẫn nữa. Những cảnh hành động mang nét đặc trưng của Ma Dong Seok lặp đi lặp lại nên hiện giờ dễ đoán, chỉ như một chiêu trò cũ rích.

Lỗi này thuộc về nam diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Ma Dong Seok. Anh không chỉ đảm nhận vai chính trong Twelve mà còn tham gia sản xuất và biên kịch. Kinh nghiệm của anh với vai trò là người lên kế hoạch và diễn viên trong loạt phim thành công phòng vé, chẳng hạn The Outlaws lần này lại phản tác dụng. Lý do là Twelve lặp lại công thức quen thuộc của The Outlaws.

"Cuối cùng thì câu chuyện trong Twelve vẫn được kể theo phong cách The Outlaws. Kịch bản ‘Ma Dong Seok đánh bại kẻ thù bằng nắm đấm’ không hề thay đổi. Bộ phim mang đến hình ảnh các anh hùng Hàn Quốc dựa trên 12 cung hoàng đạo khá mới mẻ nhưng cốt truyện cơ bản cuối cùng không khác gì các bộ phim trước của Ma Dong Seok”, một chuyên gia nhận định với MHN.

Tình cảnh của Ma Dong Seok

Ma Dong Seok là một nhân vật đầy mâu thuẫn trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Anh là một "ông trùm" phòng vé, người đã vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh và ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng với tư cách nhà sản xuất. Tuy nhiên, anh cũng bị chỉ trích vì biến Chungmuro ​​(khu vực trung tâm văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh ở Seoul, Hàn Quốc) thành một nơi tiêu thụ giải trí đơn thuần. Thất bại phòng vé của Đội săn quỷ và sự sụp đổ của Twelve càng làm nổi bật tính xác đáng của lời chỉ trích này.

Sự sa sút của Twelve là một lời cảnh báo cho Ma Dong Seok. Nếu anh hy vọng tiếp tục có được những bộ phim bom tấn với 10 triệu lượt xem sau The Outlaws 4, nam diễn viên cần xem xét tình hình hiện tại, truyền thông Hàn Quốc đánh giá.

Ma Dong Seok đảm nhận vai chính, đồng thời tham gia sản xuất và biên kịch của Twelve. Ảnh: MHN.

Tuy nhiên, theo MHN, trái ngược hoàn toàn với phản ứng của khán giả lẫn truyền thông Hàn Quốc, Twelve lại được đón nhận ở thị trường quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho bộ phim này. Người hâm mộ quốc tế trên mạng xã hội hào hứng với những pha hành động của Ma Dong Seok.

MHN nhận định đối với những khán giả ít theo dõi nội dung Hàn Quốc, cái tên Ma Dong Seok là "bảo chứng chất lượng" đáng tin cậy và trực quan nhất. Các cảnh hành động của diễn viên này đóng vai trò như một "ngôn ngữ toàn cầu", vượt qua mọi rào cản và mang đến niềm vui, sự thích thú nguyên thủy nhất, ngay cả khi các khán giả nước ngoài không hiểu được cốt truyện phức tạp hay bối cảnh văn hóa trong phim.

Tóm lại, Twelve đang đứng trên hai con đường riêng biệt: phát hành trong nước và toàn cầu. Phải đối mặt với thách thức, hạn chế ở Hàn Quốc, nhưng trớ trêu thay, nó lại là "cú hit" ở nước ngoài.

Dĩ nhiên, sự sụt giảm tỷ suất người xem hiện tại là một đòn giáng mạnh vào cả Ma Dong Seok và KBS. Tuy nhiên, thành công cuối cùng của Twelve không thể chỉ được đánh giá bằng tỷ suất người xem trong nước. Bài kiểm tra thực sự sẽ là liệu bộ phim có thể giành lại trái tim khán giả trong nước thông qua cốt truyện hoành tráng của nó trong những tập tiếp theo và liệu thành công toàn cầu của nó trên Disney+ có thể mở ra những cơ hội kinh doanh IP mới hay không.