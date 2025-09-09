Chồng cũ Lan Phương vắng mặt ở phiên tòa ly hôn

Lan Phương tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào sáng 9/9 để giải quyết thủ tục ly hôn với David Duffy. Tuy nhiên, phiên tòa lùi sang 17/9.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ cô tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ 8h30 sáng 9/9 để giải quyết thủ tục ly hôn với ông xã người Tây David Duffy. Con gái Mia bị ốm nên được nữ diễn viên đưa đi cùng.

Lan Phương nộp đơn xin ly hôn chồng Tây từ tháng 5. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, David Duffy không có mặt và nộp đơn xin hoãn. Do đó, phiên tòa sơ thẩm lùi sang 17/9. Lan Phương chia sẻ cô nhận được thông báo xin hoãn phiên tòa từ chồng cũ vào chiều 8/9. Tuy nhiên, cô vẫn có mặt tại tòa vào sáng 9/9 để thư ký phiên tòa ghi nhận. Việc chồng cũ xin lùi thời gian diễn ra phiên tòa khiến nữ diễn viên mệt mỏi.

Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Tới tháng 7, nữ diễn viên công khai thông tin này.

Hai người gặp nhau vào tháng 7/2017 và kết hôn một năm sau đó. Họ có hai con.

Theo Lan Phương, suốt thời gian qua, cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nữ diễn viên gặp tình trạng đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

“Nhiều năm qua, Phương bị rất nhiều vấn đề về thể chất. Nhiều nhất là từ đầu năm nay, như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”, Lan Phương chia sẻ.