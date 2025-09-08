Phía Ninh Dương Lan Ngọc nói về thông tin có biệt thự 70 tỷ đồng

Quản lý phủ nhận việc Ninh Dương Lan Ngọc có biệt thự 70 tỷ đồng và cho biết thông tin này xuất phát từ lời nói đùa của Ngô Kiến Huy.

Chiều 8/9, đại diện Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ ảnh chụp màn hình bài viết với tiêu đề nữ diễn viên này sở hữu biệt thự 70 tỷ đồng ở TP.HCM. Kèm theo hình ảnh, quản lý đính chính thông tin Ninh Dương Lan Ngọc có nhà 70 tỷ đồng chỉ là lời nói đùa của Ngô Kiến Huy. Con số trên quá lớn khiến nữ diễn viên lẫn ê-kíp chưa bao giờ nghĩ tới. Do đó, phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đây là thông tin không chính xác và mong cộng đồng mạng ngừng lan truyền.

Phía Ninh Dương Lan Ngọc phủ nhận thông tin có biệt thự trị giá 70 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Thông tin Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu biệt thự trị giá 65- 70 tỷ đồng ở TP.HCM được Ngô Kiến Huy đưa ra trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2024. Thông tin đã gây xôn xao cộng đồng mạng về độ giàu có của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng từ vai diễn Nương trong phim Cánh đồng bất tận năm 2010, giúp cô đoạt giải Cánh Diều Vàng. Sau đó, cô có thêm nhiều dự án điện ảnh và truyền hình thành công, trở thành một trong những diễn viên nữ đông fan nhất. Đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc còn đắt show quảng cáo và tham gia nhiều game show nổi tiếng, đặc biệt Running Man bản Việt. Nhờ chương trình này, độ nổi tiếng và phủ sóng của Ninh Dương Lan Ngọc càng lớn hơn. Tới khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô cũng là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất.

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc bị chấn thương khi ghi hình cho Running Man mùa 3. Do đó, cô phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài, thậm chí rút khỏi chương trình Sao nhập ngũ.