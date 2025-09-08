Sơn Tùng gây bàn tán

Đoạn rap dài hơn 2 phút với ca từ tự tin của Sơn Tùng trong đêm nhạc mới đây ở Hà Nội đang lan truyền khắp cộng đồng mạng.

Tối 7/9, Sơn Tùng biểu diễn tại một sự kiện ở Hà Nội. Sơn Tùng lập tức trở thành tâm điểm bàn tán với đoạn giới thiệu cá tính.

Trong đoạn intro, Sơn Tùng rap: “Cô đơn, anh như vì sao / Không cần phô trương mà luôn trên đỉnh cao”, “Từ lâu anh đã là cảm hứng tuyệt vời”, “Hơn 10 năm rồi / Still on the top of the game / Yên tâm là vẫn còn chạy êm / Hơn 10 năm rồi / Tên anh làm lũ này già thêm / Nằm co ro nằm run lên cả đêm / Hơn 10 năm rồi / Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame / Hơn 10 năm rồi / Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên / Hơn 10 năm rồi (im) / Đẳng cấp anh vượt qua cả thời gian” hay “Anh chưa từng bao giờ phải tỏ ra thật ngầu / Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu / Nói thế thôi chứ flop quá thì cứ ghi tên anh vào”.

Sơn Tùng lại thu hút sự chú ý với đoạn rap mới. Ảnh: FBNV.

Qua đoạn rap dài hơn 2 phút, Sơn Tùng khẳng định niềm tự hào khi là một ngôi sao hàng đầu của Vpop suốt 10 năm qua. Đặc biệt, nam ca sĩ sử dụng những câu rap được cộng đồng mạng sử dụng suốt thời gian qua mỗi khi anh bị réo tên trong scandal nào đó, chẳng hạn câu “flop quá thì cứ ghi tên anh vào”. Bởi thế, đoạn rap của Sơn Tùng đang lan truyền khắp cộng đồng mạng kéo theo nhiều bàn tán.

Nổi tiếng từ Em của ngày hôm qua phát hành năm 2013, đến nay Sơn Tùng vẫn giữ vững vị thế là một ca sĩ hạng A của Vpop. Anh liên tục có thêm những sản phẩm thành công, đạt hàng trăm triệu lượt xem như Lạc trôi, Đừng làm trái tim anh đau, Nơi này có anh, Hãy trao cho anh… Sơn Tùng sở hữu lượng fan đông đảo với cát-xê cao.

Tuy nhiên, Sơn Tùng cũng vướng nhiều tranh luận, thường bị nhắc tới nhiều nhất là ồn ào tình cảm với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Vụ việc này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nam ca sĩ. Song anh luôn chọn cách giữ im lặng trước tin đồn.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi lớp ca sĩ trẻ nổi lên, từng có một số gương mặt nổi bật được khán giả đặt lên bàn cân, dự đoán có thể "soán ngôi" Sơn Tùng. Các bài viết liên quan chủ đề này luôn thu hút bình luận với rất nhiều ý kiến trái chiều.