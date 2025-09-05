Thân Thúy Hà mong khán giả khi bình luận dưới bài đăng của cô chỉ tập trung vào nhân vật bà Kiều thay vì nhắc tới các vai diễn khác trong phim "Mưa đỏ".

Trong bộ phim Mưa đỏ đang thu hút sự chú ý, Thân Thúy Hà vào vai mẹ của nhân vật Quang. Diễn xuất của Thân Thúy Hà trong vai người mẹ được khen ngợi. Nữ diễn viên lột tả được cảm xúc, nỗi lòng của nhân vật. Do đó, nhiều khán giả mong muốn Thân Thúy Hà đảm nhận vai diễn nào khác trong Mưa đỏ.

Trước những ý kiến trên, Thân Thúy Hà lên tiếng mong khán giả đừng gán cho cô vai diễn khác.

“Xin lỗi cả nhà bữa giờ phim Mưa đỏ công chiếu được khán giả cả nước quan tâm và yêu mến dành cho từng nhân vật trong phim. Ngay cả vai diễn khách mời nhỏ thoáng qua của tôi cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, rất vui và trân trọng tình cảm ấy. Có lẽ vì yêu mến mà mọi người ưu ái nghĩ tôi sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác”, Thân Thúy Hà chia sẻ.

Thân Thúy Hà đảm nhận vai Kiều trong Mưa đỏ. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Thật ra tôi cũng không tài giỏi như mọi người nghĩ đâu. Chắc chắn cũng sẽ không làm hài lòng mọi người, thế nên mong các bạn tế nhị khi bình luận vào Facebook riêng của tôi, vì như thế sẽ khiến tôi rất khó xử và ngại với đồng nghiệp. Bản thân tôi cũng sẽ không hề vui nếu bị mang ra so sánh. Vai bà Kiều mẹ Quang, tôi đã nhận và làm hết mình. Phim cũng công chiếu rồi, giờ tôi chỉ mong mọi người đón nhận và góp ý về nhân vật này của tôi thôi”.

Mưa đỏ ngay khi ra rạp đã được khán giả yêu mến với câu chuyện đầy cảm xúc. Ba ngày liên tiếp (30/8, 31/8, 1/9), phim đều thu trên 40 tỷ đồng . Tính đến sáng 2/9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt hơn 400 tỷ đồng , lọt vào top 5 phim Việt ăn khách nhất. Mưa đỏ được dự đoán có thể vượt qua thành tích 551 tỷ đồng của Mai để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện về người lính và những hy sinh thầm lặng để giành lấy hòa bình cho thế hệ sau trong Mưa đỏ được truyền tải hào hùng, xúc động, làm sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.