Tóc Tiên lại vướng ồn ào

Tham gia Gia đình Haha, Tóc Tiên gây tranh luận vì thường xuyên la lớn, hành động được cho là lố, giành sự chú ý.

Tóc Tiên mới đây làm khách mời trong chương trình Gia đình Haha. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô trong chương trình lại gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ biểu cảm đôi lúc hơi lố, thậm chí muốn giành sự chú ý.

Nữ ca sĩ nhiều lần hú hét trước các trải nghiệm trong chương trình. Chẳng hạn khi chủ nhà giới thiệu món chuối chiên, nữ ca sĩ cũng phấn khích. Thậm chí, Rhymastic nhận xét: "Cái đấy có gì đâu sao chị hú hét kinh vậy trời?", Thanh Duy tiếp lời: “Chị ấy mới hét lên nữa kìa”.

Hoặc, khi chủ nhà chia sẻ việc thu hoạch bơ, Tóc Tiên hào hứng nói: "Mình có salad bơ, salad bơ" rồi liên tục vỗ tay.

Tóc Tiên gây tranh cãi khi xuất hiện ở Gia đình Haha. Ảnh: NSX.

Trước những tranh luận của khán giả, Tóc Tiên chia sẻ qua kênh thông báo cá nhân: “Mỗi lần gặp gì thú vị, Tiên hay hyper (tăng động). Tăng động không ngồi im một chỗ được, lại thêm tông giọng nữ cao hơi chóe. Nên tập 12 có vẻ ồn hơn các tập trước. Đôi lúc mình cũng nghĩ mình có bị dư thừa năng lượng không. Mình biết đôi khi năng lượng của mình quá mạnh, lấn át người khác, nhưng mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Bản năng đội trưởng của mình khá mạnh. Từ bé tới lúc đi học luôn làm lớp trưởng. Nên nhiều khi bị hiểu nhầm là hiếu chiến, hiếu thắng”.

Thời gian qua, Tóc Tiên liên tục vướng tranh luận. Trong sự kiện giữa tháng 8, cô bị nhận xét lạnh lùng vì không tương tác với fan. Sau đó, Tóc Tiên giải thích: “Tiên cũng giống chị em mình thôi: chưa bao giờ hoàn hảo và cũng không có ý định hoàn hảo, sống vậy mệt lắm. Tiên dám hứa là luôn chỉn chu và tôn trọng khán giả, những thứ còn lại không hợp nhãn, mấy chị em mình bỏ qua nha. Chứ trời mưa, gió biển táp vô mặt, tui sợ rớt mi giả mà không cho che là sao”.

Trước đó nữa, khi được xác nhận là khách mời chặng 4 của Gia đình Haha, Tóc Tiên chia sẻ: “Đợt đó đi ngoan, ăn giỏi, chơi vui, ngủ sớm. Không biết lúc lên sóng có bị evil edit không nữa”. (Evil edit là cụm từ chỉ cách biên tập ác ý nhằm tạo yếu tố giật gân trong game show). Chia sẻ của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả, đặc biệt fan của Gia đình Haha không đồng tình.