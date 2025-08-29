Lee Hyori và IU bất hòa?

Lee Hyori và IU từng thân thiết sau chương trình Hyori's Inn của đài JTBC vào 2017. Tuy nhiên, gần đây 2 người liên tục vướng tin rạn nứt.

Ngày 29/8, tờ Sports Khans đưa tin hai ca sĩ Lee Hyori và IU một lần nữa vướng tin bất hòa. Thông tin này vốn lan truyền từ 2024 nhưng đến nay lại tiếp tục gây tranh cãi. Mối quan hệ của Lee Hyori và IU bắt đầu từ chương trình giải trí Hyori's Inn của đài JTBC vào 2017.

Thông qua chương trình, IU đã đến thăm nhà của Hyori và nhận được sự tiếp đón nồng hậu. Hai người nhanh chóng thân thiết.

Lee Hyori đã cho IU những lời khuyên chân thành. Cô từng khuyên nhủ đàn em: "Đừng cố quá. Em cần học cách từ từ buông bỏ". Trong khi đó, IU thú nhận đã nhận được rất nhiều sự an ủi và động viên từ Lee Hyori. Ngược lại, Lee Hyori mô tả IU là "món quà của Chúa". Lee Hyori sau đó xuất hiện với tư cách khách mời tại các buổi hòa nhạc của IU.

Lee Hyori và IU đã lâu không tương tác, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt. Ảnh: Sports Khans.

Tuy nhiên, trong các đêm nhạc gần đây của IU, Lee Hyori liên tục vắng mặt. Trong khi đó, IU đã mời nhiều nghệ sĩ khác tới tham gia, chẳng hạn Yoo Jae Suk và Winter của aespa… Việc này dẫn đến suy đoán IU không hề mời Lee Hyori.

Ngoài ra, công chúng bàn tán việc Lee Hyori và IU đã hủy theo dõi tài khoản Instagram của nhau. Thực tế, Lee Hyori từng xóa Instagram, sau đó tạo một tài khoản mới. Đó có thể là lý do 2 ngôi sao không hề theo dõi nhau. IU cũng chỉ theo dõi một vài đồng nghiệp rất thân thiết, chẳng hạn Yoo In Na.

Hơn nữa, việc IU không xuất hiện trên Lee Hyori’s Red Carpet ra mắt năm ngoái càng củng cố thêm tin đồn bất hòa giữa họ. Một số cư dân mạng cũng nghi ngờ IU đã bày tỏ sự khó chịu với những lời nói, hành động thẳng thắn của Lee Hyori trong lần xuất hiện trên Hyori's Inn.

Tin đồn về mối bất hòa giữa Hyori và IU càng được củng cố khi Hyori được cho là quan tâm đến Yoona, thành viên nhóm SNSD hơn IU. Yoona cũng từng xuất hiện trong chương trình Hyori's Inn.

Hai ngôi sao chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng mọi thông tin trên chỉ là suy đoán, chứ chưa hề có bằng chứng cụ thể nào để chứng tỏ việc IU và Lee Hyori rạn nứt.