Ca sĩ Hàn Lỗi bị tố làm nhân tình có thai rồi chối bỏ

Một tài khoản mạng tố Hàn Lỗi ngoại tình, khiến cô mang thai, hứa bồi thường 1 triệu NDT nhưng sau đó không giữ lời hứa.

Ngày 28/8, tờ China Times đưa tin nam ca sĩ 57 tuổi Hàn Lỗi nổi tiếng với giọng hát mạnh mẽ gần đây bị tố ngoại tình.

Một tài khoản đăng bài trên mạng xã hội vào 27/8 cáo buộc nam ca sĩ Hàn Lỗi có quan hệ thân mật với cô. Sau khi cô mang thai, Hàn Lỗi hứa bồi thường cho cô 1 triệu NDT nhưng nam ca sĩ không thực hiện. Người đăng bài cũng cho biết Hàn Lỗi đã lấy điện thoại di động của cô với lý do "ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân" và không muốn sự việc bị tiết lộ. Người này còn đăng kèm nhật ký trò chuyện được cho là giữa cô và Hàn Lỗi.

Hàn Lỗi bất ngờ vướng ồn ào. Ảnh: Zaobao.

Tin tức này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ ra các bằng chứng của tài khoản mạng kể trên chưa đủ đáng tin và chúng có thể là kết quả của AI.

Quản lý của Hàn Lỗi cũng nhanh chóng phản hồi sự việc. Thông qua công ty quản lý, Hàn Lỗi tuyên bố đã nộp đơn trình báo cảnh sát và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức để làm rõ vấn đề.

Các video và nhật ký trò chuyện liên quan do người tố giác đăng tải đã bị xóa khỏi nền tảng do "vi phạm bản quyền hình ảnh".

Bên cạnh đó, buổi biểu diễn của Hàn Lỗi trên Đài Truyền hình Vệ tinh Bắc Kinh dự kiến thực hiện ngày 30/8 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hàn Lỗi là ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc. Anh có cuộc hôn nhân với người vợ kém 16 tuổi. Trước khi bê bối nổ ra, Hàn Lỗi được coi là hình mẫu người chồng, người cha lý tưởng.

Hàn Lỗi từng gây tranh cãi vào năm 2021 vì các vấn đề thuế, nhưng sau đó được xóa bỏ nghi vấn.