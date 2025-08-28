Tai tiếng của 'ông hoàng Gangnam Style' PSY

PSY thành công vang dội với "Gangnam Style" nhưng cũng là một nghệ sĩ tai tiếng, liên tục vướng ồn ào.

Với việc có được Gangnam Style bùng nổ khắp thế giới và góp phần đưa Kpop vươn xa tới thị trường quốc tế, PSY vẫn được xem như một trong những người có công lớn với thị trường giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều năm, rapper này đã vướng rất nhiều tranh cãi. Hiện tại, PSY bị điều tra vì để quản lý nhận thay đơn thuốc ngủ.

Nguy cơ của PSY

Newsen đưa tin theo cảnh sát vào 28/8, PSY bị truy tố vì không trực tiếp nhận đơn thuốc ngủ Xanax và Stilnox. A, giáo sư tại một bệnh viện đại học ở Seoul, người đã kê đơn thuốc cho PSY, cũng bị bắt giữ.

PSY được A kê đơn Stilox và Xanax từ 2022 mà không hề có buổi tư vấn trực tiếp. Sau đó PSY để cho người quản lý của anh đến lấy thuốc.

Hành vi bất hợp pháp của PSY bị phát hiện thông qua một nguồn tin mật. Sau khi nhận được nguồn tin, cảnh sát tiến hành khám xét và thu giữ bệnh án tại bệnh viện đại học liên quan.

PSY đang bị cảnh sát điều tra. Ảnh: iMBC.

Về nguyên tắc, thuốc hướng thần chỉ được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với bác sĩ. Bệnh nhân được yêu cầu tự đến lấy thuốc và việc nhận thuốc ủy quyền chỉ được phép trong những trường hợp cực kỳ hạn chế, chẳng hạn thông qua người nhà hoặc người chăm sóc.

Việc kê đơn thuốc qua điện thoại và ủy quyền đơn thuốc cho người khác được cho phép tạm thời vào tháng 2/2020, trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ 11/2021, quy định này được thay đổi thành chỉ nhận thuốc trực tiếp.

Đáp lại, công ty đại diện của PSY P Nation đã đưa ra lời xin lỗi. Công ty tuyên bố: "Việc nhờ người khác nhận thay thuốc ngủ theo đơn là một sai lầm và sơ suất. PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ. Anh ấy đã uống thuốc theo liều lượng được kê dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và không có chuyện kê đơn thuốc thay. Tuy nhiên, đúng là trong quá trình này, đã có bên thứ 3 nhận thuốc thay cho anh ấy".

Theo Heraldcorp, về vụ việc của PSY, một bác sĩ cho biết: "Hành vi vi phạm Đạo luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hoặc ma túy đều bị xử phạt rất nghiêm khắc, vì vậy, bác sĩ kê đơn thuốc hoặc những người liên quan sẽ khó tránh khỏi bị phạt. Bác sĩ có thể sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề".

News1 cho biết thêm Luật Y tế quy định hành vi vi phạm các quy định liên quan đến việc ủy quyền nhận thuốc và kê đơn thuốc mà không tư vấn trực tiếp có thể bị phạt tù một năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu won.

"Điều quan trọng là liệu quy trình kê đơn không trực tiếp đó có được thực hiện trong phạm vi pháp lý không và liệu có lý do chính đáng nào cho việc ủy ​​quyền nhận thuốc hay không. Nếu người quản lý liên tục nhận thuốc thay PSY chỉ với những lý do như lịch trình bận rộn, khả năng cao là hành vi đó đã vi phạm Đạo luật Y tế", Ha Jin Gyu, luật sư đại diện tại Công ty Luật Founders, cho biết.

Tai tiếng

Ngay từ khi ra mắt album đầu tay PSY from the Psycho World! vào 2001, PSY vấp phải sự phản đối từ cơ quan quản lý Hàn Quốc. Album này bị phạt tiền do chính quyền Hàn Quốc cho rằng chứa nội dung không phù hợp với các ca từ thẳng thắn, táo bạo và mang tính châm biếm. Một số bài hát bị chỉ trích vì lời lẽ nhạy cảm và không phù hợp với chuẩn mực văn hóa của Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Cùng năm đó, PSY bị điều tra vì cáo buộc hút cần sa pha trong thuốc lá nhiều lần tại nhà một người bạn ở Bangbae-dong, Seoul. Vào thời điểm đó, PSY thừa nhận các cáo buộc trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát.

PSY liên tục vướng tranh cãi trong những năm hoạt động. Ảnh: Top Star News.

Nam rapper giải thích: "Tôi đã hút cần sa ở Mỹ và khi trở về Hàn Quốc, tôi lén mang một ít về. Tôi hút cần sa vào tháng 5/2000 do áp lực phải phát hành album mới và nhập ngũ". Tòa án, xét thấy PSY khi đó còn trẻ và lần đầu vi phạm nên phạt anh 5 triệu won.

Chưa dừng ở đó, năm 2003, PSY đủ điều kiện nhập ngũ sau khi khám sức khỏe. Tuy nhiên, rapper này được miễn trừ nhiệm vụ của quân đội để làm việc cho một công ty phát triển phần mềm. Chính phủ Hàn Quốc có chế độ ưu đãi dành cho kỹ sư công nghệ làm việc trong những ngành ưu tiên của quốc gia. 2 năm sau đó, PSY xuất ngũ.

Tuy nhiên, năm 2007, PSY bị phanh phui việc làm việc sao nhãng, thành tích kém cỏi, thậm chí vẫn tổ chức đêm nhạc riêng hoặc tham gia chương trình truyền hình trong thời gian làm việc ở công ty phát triển phần mềm. Sau đó, PSY phải tái ngũ với tư cách một quân nhân tại ngũ ở Tiểu đoàn Thông tin và Truyền thông Sư đoàn 52 vào 2007, phục vụ trong 20 tháng.

Vụ việc này đã gây tranh cãi lớn, bởi nhiều người Hàn Quốc có quan điểm nghiêm khắc về nghĩa vụ quân sự. Một số ý kiến chỉ trích PSY là cố tình trốn tránh nghĩa vụ.

Tháng 8/2022, tờ Korea Times đưa tin công ty giải trí P Nation do PSY thành lập bị điều tra sau khi một nhân viên tử vong. Nhân viên này 20 tuổi được P Nation thuê ngoài để tháo dỡ thiết bị ở buổi diễn của PSY. Người này phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng không được trang bị dụng cụ bảo vệ và các biện pháp an toàn. Theo Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, nhân viên phải dừng công việc khi thời tiết xấu, có mưa, tuyết hoặc các điều kiện không ổn định khác.

Tiếp đó, năm 2024, báo chí Hàn Quốc đưa tin biệt thự tại Hannam-dong thuộc sở hữu của ca sĩ PSY từng bị tịch thu do không nộp phí phạt. PSY vi phạm luật xây dựng, cụ thể là thay đổi mục đích sử dụng và mở rộng biệt thự trái phép. Căn biệt thự nằm ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Văn phòng Yongsan-gu đã tịch thu ngôi nhà này vào tháng 5. Việc tịch thu được dỡ bỏ sau khi PSY nộp phạt vào tháng 10.

Thời điểm đó, PSY giải thích anh không kịp thời nộp phí phạt do chậm trễ trong việc xác minh hóa đơn. Bản thân anh không hề biết về việc mở rộng trái phép xảy ra trong quá trình xây dựng biệt thự.

Park Jae Sang được biết đến với nghệ danh PSY, là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên toàn cầu, đặc biệt nhờ bản hit Gangnam Style (2012). Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không chỉ được định hình bởi thành công mà còn có loạt tranh cãi, từ nội dung âm nhạc, hành vi cá nhân, đến những phát ngôn gây tranh luận.