Chuyện tình của Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi

Phạm Kiên, bạn trai tin đồn của Diệp Lâm Anh mới đây xuất hiện trong bữa tiệc mừng sinh nhật của nữ ca sĩ này. Sau đó, Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ hình ảnh của hai người lên trang cá nhân. Loạt ảnh lập tức gây chú ý. Thời gian gần đây, hai người thoải mái tương tác, đăng ảnh cùng nhau.

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bắt đầu thu hút sự chú ý từ cuối năm 2024. Thời điểm đó, cả hai vướng nghi vấn tình cảm khi liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và chuyến đi chơi. Họ từng cùng nhau tới Yên Bái để trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ hoặc cùng tham gia một sự kiện ở TP.HCM. Thời điểm này, cả hai vẫn im lặng về tin đồn tình cảm.

Tới đầu năm, Diệp Lâm Anh chia sẻ đang trong một mối quan hệ mới sau 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, thành viên nhóm LUNAS không tiết lộ danh tính bạn trai. Nữ ca sĩ chỉ úp mở người này “không đúng gu nhưng đem lại cảm giác an toàn”. Phạm Kiên được cho là người đàn ông mà Diệp Lâm Anh nhắc đến.

Từ đó đến nay, họ thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Dịp Valentine, Phạm Kiên đăng tải ảnh chụp chung cùng Diệp Lâm Anh trong trang phục dân tộc. Bức ảnh được chụp ở các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Cùng loạt ảnh trên, Phạm Kiên chú thích: "Ở đây, chúng tôi không bắt vợ". Tháng 6, Phạm Kiên thậm chí cùng Diệp Lâm Anh du lịch ở Hội An. Đáng nói, 2 con của Diệp Lâm Anh cũng có mặt trong chuyến đi này.

Diệp Lâm Anh từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với doanh nhân Đức Phạm. Hai người kết thúc vào 2022 sau 4 năm chung sống. Họ có hai con chung, bé Boorin và Bboy. Năm 2023, cô được chú ý trở lại nhờ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau đó, cô gia nhập nhóm nhạc LUNAS.

Phạm Kiên, sinh năm 2000, tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, ngoại hình nam tính với gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc nhờ tập luyện. Năm 2022, Phạm Kiên đăng quang Quán quân The Next Gentleman (mùa đầu tiên) dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Anh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đóng quảng cáo…

